AB plastik atık ihracatını sınırlandırdı - Son Dakika

AB plastik atık ihracatını sınırlandırdı

01.01.2021 19:32
AB plastik atık ihracatını sınırlandırdı, System.String[]

AB Komisyonunun plastik atık ihracatına sıkı denetimler getiren düzenlemesi yürürlüğe girdi.

AB Komisyonunun plastik atık ihracatına sıkı denetimler getiren düzenlemesi yürürlüğe girdi. Türkiye, AB'nin plastik atık ithal ettiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyordu. Avrupa Birliği'nin (AB) plastik atık ihracatını sınırlandıran yasal düzenleme bugün yürürlüğe girdi. AB Komisyonunun kararına göre, AB ülkeleri gelişmekte olan ülkelere plastik atıkları sadece geri dönüşüm için ihraç edebilecek. Ayrıca Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) üyesi ülkelerin plastik atık ithalatı ve ihracatındaki denetimler de sıkılaştırılacak.

AB'nin plastik atık ihracatını sınırlandırması ile plastik atıkların çevreyi kirletmesinin önlenmesi ve plastik maddelerin geri dönüşümü ile yeniden değerlendirilmesi hedefleniyor.

AB Komisyonu yapılan düzenlemeyi 22 Aralık'ta duyurmuştu. "Ayrıştırılmamış plastik atıkların OECD üyesi olmayan ülkelere ihracatı tamamen yasaklanacak" diyen AB Komisyonunun Çevreden Sorumlu Üyesi Virginijus Sinkevicius, plastik atıkların ihracatına çok sıkı koşullar altında izin verileceğini söylemişti. Bu düzenlemenin AB'nin ürettiği atıkların sorumluluğunu üstlendiğini gösterdiğini kaydeden Sinkevicius, bunun plastik kirliliği ile mücadelede ve döngüsel ekonomiye geçişte önemli bir kilometre taşı olduğunu belirtmişti.

Türkiye plastik atık ithal eden ülkeler arasında

AB Komisyonunun verilerine göre, AB ülkeleri 2019 yılında 1,5 milyon ton plastik atık ihraç etti. Türkiye, Malezya, Endonezya, Vietnam, Hindistan ve Çin plastik atıkların gönderildiği ülkeler arasında ilk sıralarda yer alıyor. Çin, 2018 yılında plastik atık ithalatına sınırlama getirirken, Türkiye'ye Avrupa Birliği ülkelerinden ithal edilen plastik atıkların miktarı 2004 yılından beri 173 kat arttı. Greenpeace Akdeniz çevre örgütünün verilerine göre, 2019 yılında AB'den Türkiye'ye plastik atık ithalatı en yüksek seviyeye ulaşarak aylık ortalama 48 bin 500 tona yükseldi.

AB Komisyonu getirdiği yeni kurallarla, tehlikeli atıkların taşınması ve bertaraf edilmesine ilişkin Basel Sözleşmesi'ne 2019 yılında eklenen plastik atıklara dair maddesini hayata geçirmiş oldu. Söz konusu madde, plastik atıkların ticaretine dair küresel düzeyde düzenleme getiriyor.

dpa,DW/ JD,ET

(c)

AB plastik atık ihracatını sınırlandırdı

Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomik Kalkınma, Avrupa Birliği, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

Son Dakika Dünya AB plastik atık ihracatını sınırlandırdı - Son Dakika Dünya


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