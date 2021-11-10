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AB, Polonya-Belarus sınırındaki göç krizini kaynak ve transit ülkelerle çözmek istiyor - Son Dakika

AB, Polonya-Belarus sınırındaki göç krizini kaynak ve transit ülkelerle çözmek istiyor

10.11.2021 16:49
AB, Polonya-Belarus sınırındaki göç krizini kaynak ve transit ülkelerle çözmek istiyor

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Polonya-Belarus sınırında yaşanan göçmen krizini, göçmenlerin geldiği ülkeler ve bu kişileri taşıyan hava yolu şirketleriyle çözmek istediklerini, bu olmazsa yaptırım kararı almaları gerektiğini, Belarus'a yönelik yaptırımların seviyesini...

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Polonya- Belarus sınırında yaşanan göçmen krizini, göçmenlerin geldiği ülkeler ve bu kişileri taşıyan hava yolu şirketleriyle çözmek istediklerini, bu olmazsa yaptırım kararı almaları gerektiğini, Belarus'a yönelik yaptırımların seviyesini de yükselteceklerini söyledi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Polonya'nın başkenti Varşova'da göçmen kriziyle ilgili yaptıkları görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Michel, Polonya'ya AB'nin dayanışmasını iletmek için gittiğini, Polonya-Belarus sınırındaki durumun "AB'nin değerlerine yapılmış" acımasız bir hibrit saldırı olduğunu söyledi.

Ellerindeki tüm imkanlarla buna karşılık vereceklerini aktaran Michel, "Somut, etkili ve operasyonel yaptırımlar hakkında karar almalıyız." dedi.

Kaynak ve transit ülkelere mesaj

Michel, Belarus'a mevcut yaptırımların seviyesini yükseltmeleri gerektiğini belirterek "Ayrıca kaynak ülkelere ve transit ülkelere bu politikanın sonuçlarının ne olacağını anlatmamız gerekiyor. Hava yolu şirketlerine de AB'ye karşı yapılan hibrit saldırı sisteminde aldıkları kararların somut etkilerini anlatmalıyız. Eğer tezlerimizle ikna edemezsek somut ve operasyonel yaptırımlara başlamalıyız." ifadelerini kullandı.

Michel ayrıca sınırların korunması için duvar örülmesi gibi fiziki altyapıları desteklemeleri gerektiğine, bunun AB tarafından finanse edilmesinin yasal olarak mümkün olduğuna dikkati çekti.

AB'nin Litvanya ve Polonya gibi ülkelerin sınırlarının korunmasına yardım etmesi gerektiğini vurgulayan Michel, bunun aynı zamanda AB sınırlarının korunması anlamına geldiğini, bu konuda AB liderlerinin kısa süre içinde karar almasını ümit ettiğini dile getirdi.

Polonya: "Lukaşenko intikam alıyor"

Polonya Başbakanı Morawiecki, "Uzaktan bakıldığında Polonya-Belarus sınırında olanlar göç krizi gibi görünebilir ancak bu AB'yi istikrarsızlaştırmak için yaratılmış siyasi bir krizdir." dedi.

Belarus yönetimine özellikle Orta Doğu ülkelerinden göçmenleri ülkesine getirerek AB ülkelerine gitmeleri için Polonya ve Litvanya sınırına sürüklediği suçlamasında bulunan Morawiecki, "Bu, bir devlet terörüdür. Bu durum Belarus'ta demokratik seçim olmasını, Belarus halkını ve değişimi savunduğumuz için Lukaşenko'nun intikam almasıdır." diye konuştu.

Polonya Belarus'a uçuşların engellenmesini istiyor

Morawiecki, Polonya olarak AB'nin ve NATO'nun doğu sınırlarını koruduklarını, karşılık verme konusunda birlik içinde hareket etmeleri gerektiğini belirterek şunları kaydetti:

"Bugün bunları konuştuk. Orta Doğu'dan Belarus'a uçuşların etkili şekilde engellenmesi gerekiyor çünkü bu durum siyasi intikam için araç olarak kullanılmaktadır. Ayrıca AB olarak Orta Doğu başkentleri nezdinde diplomatik tedbirleri başlatmalıyız. Çünkü Lukaşenko bu insanları Orta Doğu ülkelerinden Belarus'a özel olarak getirmektedir. Bu uygulamaları bırakması için yaptırım mekanizmasıyla baskımızı artırmalıyız."

"Mevcut yaptırımlar işe yaramıyor"

Morawiecki, AB'nin Belarus'a uyguladığı mevcut yaptırımların işe yaramadığını, daha etkili yeni yaptırımlar uygulanmasını ve bütün bunları konuşmak için aralıktaki AB Liderler Zirvesi öncesinde bir zirve daha düzenlenmesini istedi.

Morawiecki ayrıca Belarus ile Polonya arasındaki bazı sınır geçişlerini kapatmayı planladıklarını, sorunun çözülmemesi halinde diğer sınır geçişlerini de kapatabileceklerini vurguladı.

Avrupa Birliği, AB Konseyi, Polonya, Belarus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, Polonya-Belarus sınırındaki göç krizini kaynak ve transit ülkelerle çözmek istiyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: AB, Polonya-Belarus sınırındaki göç krizini kaynak ve transit ülkelerle çözmek istiyor - Son Dakika
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