Son Dakika Haberleri: AB Polonya'nın yeni yargı yasasını Adalet Divanına taşıdı
Son Dakika Güncel AB Polonya'nın yeni yargı yasasını Adalet Divanına taşıdı

AB Polonya'nın yeni yargı yasasını Adalet Divanına taşıdı

48 dakika önce

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Polonya'nın hakimlere ilişkin yeni yasasının "yargının bağımsızlığını ihlal ettiği" gerekçesiyle Avrupa Adalet Divanına başvurdu.

AB Polonya'nın yeni yargı yasasını Adalet Divanına taşıdı, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, Polonya'nın hakimlere ilişkin yeni yasasının "yargının bağımsızlığını ihlal ettiği" gerekçesiyle Avrupa Adalet Divanına başvurdu.

AB Komisyonundan yapılan yazılı açıklamada, Polonya'ya karşı ihlal sürecinin başlatıldığı duyuruldu.

Polonya'da hakimlere ilişkin yeni yasanın yargı bağımsızlığını ihlal ettiği savunulan açıklamada, bu yasanın hakimlerin verdikleri kararlar nedeniyle soruşturmaya hatta cezalandırılmaya tabi tutulmasının önünü açtığı ifade edildi.

Açıklamada, yeni yasa nedeniyle "hakimlerin siyasi kontrolden" korunamayacağı ve böylelikle yargı bağımsızlığının ihlal edileceği belirtilerek, Polonya hakkında Avrupa Adalet Divanında dava açıldığı duyuruldu.

Avrupa Birliği, Polonya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:44 Kaynak: AA
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