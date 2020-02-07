AB Programları Kurulu ilk kez toplandı - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Programları Kurulunun ilk toplantısı Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı başkanlığında yapıldı.

AB Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Kaymakcı'nın başkanlığındaki toplantıya İçişleri, Sağlık ve Ticaret Bakan Yardımcıları ile kurulda yer alan kurumların üst düzey yöneticileri katıldı.

Başkanlıkta düzenlenen toplantıda AB'nin 2021-2027 yıllarındaki yeni mali dönemi programları tanıtıldı, Türkiye'nin AB programlarına katılımını sürdürmek ve ilave yeni programlara katılım sağlama kararlılığına vurgu yapıldı.

Kurulda, yeni dönem AB programları için Türkiye'de gerekli hazırlıkların yapılması amacıyla ilgili kurumların katılımıyla çalışma grupları oluşturulması kararlaştırıldı.

Programlara ilişkin hazırlıkları sürdürülen AB tüzük tasarılarının onaylanması sonrasında, tüzükler ve şartların incelenerek bu yıl sonunda Türkiye'nin katılım sağlayacağı AB programlarının kesinleştirilmesi öngörülüyor.

"Daha bütüncül bir yaklaşım"

Toplantıda konuşan Kaymakcı, 2002'den beri Türkiye'nin, AB üye ülkeleriyle birlik programlarına katılım sağladığını belirterek, program fırsatlarından en etkin şekilde yararlanmanın önemini vurguladı.

AB programlarında daha etkin eş güdüm hedeflendiğini kaydeden Kaymakcı, bu amaçla AB Programları Kurulunun kurulduğunu anımsattı.

Kaymakcı, "Ülke olarak katıldığımız Erasmus, Ufuk 2020, COSME, EaSI gibi AB Programlarında son derece başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Kurul olarak 2021-2027 dönemi için mali yardımlar açısından daha bütüncül bir yaklaşımı ilke olarak benimsemekteyiz." ifadelerini kullandı.

Rekabetçi güç ve insan sermayesi

AB programları ve projeleri aracılığıyla Türkiye'deki kurum ve işletmelerin Avrupalı muhataplarıyla birlikte proje üretme imkanı sağlandığını dile getiren Kaymakcı, programların Türkiye'nin rekabetçi gücünün artırılması ve insan sermayesinin güçlenmesine katkısına değindi.

Kaymakcı, AB programlarının faydasının sadece mali olarak ölçülmesinin doğru olmayacağını, oluşturulan katma değerin Türkiye'nin kalkınma hedeflerinin gerçekleşmesine yapacağı etkinin ve Türkiye ile diğer Avrupa ülkeleri arasında eğitimden araştırmaya, gümrüklerden yerel yönetimlere geniş bir alanda iletişim ve etkileşimin de göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizdi.

AB Programları Kurulu, "AB'den Sağlanacak Katılım Öncesi Fonların ve AB Birlik Programlarına Katılımın Yönetimi ile İlgili 2019/20 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi" uyarınca oluşturulmuştu.

8 AB programı ve 2 AB ajansı

Eğitimden bilimsel çalışmalara, rekabetin artırılmasından istihdama, gümrüklere yönelik faaliyetlerden afetlerin koordinasyonuna kadar Türkiye AB'nin 8 programına ve 2 ajansına katılım sağlıyor.

Türkiye, eğitim, gençlik, spor destekleri alanlarında "Erasmus+", bilim ve araştırma projelerine destek sağlayan "Ufuk 2020", küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet gücünün artırılması alanında "CoSME" programlarında bulunuyor.

İstihdam ve sosyal yenilikçilik alanında "EaSI", gönüllülük, gençlik dayanışması faaliyetlerine fon sağlayan "Avrupa Dayanışma Programı (ESC)", vergilendirme konusunda "Fiscalis", gümrükler ile ilgili olarak "Customs", afet ve felaketlerin koordinasyonu alanında da "Sivil Koruma Mekanizması"nda da Türkiye yer alıyor.

Türkiye ayrıca, "Avrupa Çevre Ajansı" ve "Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlığını İzleme Merkezi" adlı AB'nin iki ajansına da katılım sağlıyor.