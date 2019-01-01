Son Dakika Haberleri: AB Proje Yazma Çalıştayı Tamamlandı

AB Proje Yazma Çalıştayı Tamamlandı

1 saat önce

Erzurum Teknik Üniversitesi "ETÜ Kristal Girişimcilik merkezi ve KUDAKA işbirliğiyle gerçekleştirilen AB Proje Yazma Çalıştayı tamamlandı.

AB Proje Yazma Çalıştayı Tamamlandı, System.String[]
Erzurum Teknik Üniversitesi "ETÜ Kristal Girişimcilik merkezi ve KUDAKA işbirliğiyle gerçekleştirilen AB Proje Yazma Çalıştayı tamamlandı.

Bilimsel çerçeve içerisinde Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini desteklemek için kurulan özel bir fonlama sistemi olan "Horizon 2020"nin anlatıldığı çalıştayda UFUK2020 Ltd. Şti'den M. Taner Aktaş proje türleri, katılım avantajları, çok ortaklı projeler ve KOBİ'lerin tekbaşlarına başvurabilecekleri projeler hakkında detaylı bilgiler verdi

Erzurum Teknik Üniversitesi Kristal Girişimcilik Merkezi'nde başlayan ve iki gün süren çalıştay üniversite, özel sektör ve STK'lardan büyük ilgi gördü.

Çalıştaya Erzurum Teknik Üniveristesi Rekötrü Prof. Dr. Bülent Çakmak, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kaymaz, ETÜ KRİSTAL proje ekibi, ETÜ TTO (Teknoloji Transfer Ofisi), MUCİTPARK, ETSO, KUDAKA ve Elektrik Teknisyenleri Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nın yanısıra çok sayıda akademisyen katıldı.

Erzurum Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak konuşmasında "Teknik Üniversite olmamızın bize yüklediği bir misyon var. Bu misyon çerçevesinde gerek ulusal gerek uluslararsı proje desteği alma sürecinin kolaylaştırılması için nelere dikkar edilmesi hususunda bu çalıştayın muhakkak faydası olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Çakmak, ayrıca Taner Aktaş ve katılımcılara katkılarından dolayı teşekkür ettiğini sözlerine ekledi. - ERZURUM

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:00 Kaynak: İHA

Erzurum Teknik Üniversitesi, Erzurum, Avrupa Birliği, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



2019 Türkiye ve Dünyada Coşkuyla Karşılandı Beyoğlu'nda Bulunan Şüpheli Paket, Polisi Alarma Geçirdi

Milli Piyango Talihlileri Belli Oldu! Milyonerler 4 İlden Çıktı Bakan Kurum, Müjdeyi Verdi! İmar Barışı 15 Haziran 2019'a Kadar Uzatıldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2019 01:13:09. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB Proje Yazma Çalıştayı Tamamlandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]