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AB Projesi Açılış Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

AB Projesi Açılış Toplantısı Yapıldı

18.06.2021 15:06
AB Projesi Açılış Toplantısı Yapıldı, System.String[]

'Bölgesel Organizasyonlar Türk-AB Kooperatiflerinin İşbirliğini Arttırıyor' isimli AB projesi açılış toplantısı, Rize'de gerçekleştirildi.

'Bölgesel Organizasyonlar Türk-AB Kooperatiflerinin İşbirliğini Arttırıyor' isimli AB projesi açılış toplantısı, Rize'de gerçekleştirildi.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Göktuğ Dalgıç'ın yürütücülüğünü yaptığı "Bölgesel Organizasyonlar Türk-AB Kooperatiflerinin İşbirliğini Arttırıyor" adlı AB projesi açılış toplantısı pandemi nedeniyle alınan tedbirlere uygun olarak Rize Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler Odası Konferans Salonu'nda sınırlı katılımcı sayısıyla gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını Karadeniz Bilim Teknoloji ve Kültür Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Ali Fuat Çakmakçı'nın yaptığı toplantıya, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Bilgin, Rize İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Genç, Rize İl Ticaret Müdürü Osman Köseoğlu, Rize İl Sosyal Etüt ve Proje Müdürü Şule Cıvgaz Kazancıoğlu, Artvin-Rize Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkan Yardımcısı Bilgin Kopuz, Rize Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Alaattin Turanlı katılırken canlı bağlantı ile proje ortaklarından İtalyan STK Halieus Temsilcisi Gabriele Vergınellı, Claudia Colabella, AB Başkanlığından Meltem Bektaş Bayrambey, akademisyenler ve kooperatif temsilcileri izlediler.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Bilgin toplantıda yaptığı konuşmada üniversite mensuplarının bölge STK'ları ile yaptıkları sosyal ve akademik çalışmaların son derece önemli bulduğunu söyledi. Çay özelinde birtakım kooperatifleşme girişimleri için bu projenin örnek olacağından bahseden Prof. Dr. Ali Bilgin, bu tip halka dokunan projelerde yer almaktan da üniversite olarak memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Proje koordinatörü Prof. Dr. Göktuğ Dalgıç'ın tanıtımını yaptığı projede Bölgesel Organizasyonlar ile Türk-AB Kooperatifleri arasında sürdürülebilir bir sivil toplum diyaloğunun geliştirilmesi hedefleniyor.

İtalyan Halieus ile Karadeniz Bilim Teknoloji ve Kültür Derneği ortaklığında sürdürülecek olan projenin iştirakçileri ise Artvin-Rize Su Ürünleri Kooperatifleri Bölge Birliği, Bölge Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birliği, Rize Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Rize Ticaret İl Müdürlüğü olup proje uygulama alanı olarak Rize ve Artvin olarak belirlendi.

1 Nisan 2021 tarihinde çalışmalarına başlanan proje 15 ay süresince devam edecek Projede toplamda 162. 682 € doğrudan AB hibe bütçesi bulunuyor. Yapılacak çalışmalar hakkında detaylı bilgiler veren Proje Yürütücüsü Prof. Dr. Göktuğ DALGIÇ, proje kapsamında Rize- Artvin bölgesinde kurulu bulunan kooperatiflerin kurumsal yapılarının incelenerek raporlanacağını, kooperatiflerin güçlü ve zayıf yanları, fırsatlar ve tehditler ile ilgili analizler yapılacağını ve kooperatif yapılarının güçlendirilmeye çalışılacağını belirterek, bölgede kooperatiflerin ortak çalışmalar gerçekleştirmelerine yönelik yeni sinerjilerin oluşturulacağını belirtti.

RTEÜ BASIN

AB Projesi Açılış Toplantısı Yapıldı

Avrupa Birliği, Artvin, Türk, Rize, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum AB Projesi Açılış Toplantısı Yapıldı - Son Dakika


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