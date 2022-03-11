AB projesi kapsamında İngiltere'ye gelen Türk heyet, Londra YEE'yi ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

AB projesi kapsamında İngiltere'ye gelen Türk heyet, Londra YEE'yi ziyaret etti

11.03.2022 01:54
AB projesi kapsamında İngiltere'ye gelen Türk heyet, Londra YEE'yi ziyaret etti

Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında İngiltere'ye gelen Türk heyet, Londra Yunus Emre Enstitüsü'ne (YEE) ziyarette bulundu.

Avrupa Birliği (AB) projesi kapsamında İngiltere'ye gelen Türk heyet, Londra Yunus Emre Enstitüsü'ne (YEE) ziyarette bulundu.

Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) Başkanı ve eski AK Parti İzmir Milletvekili Rıfat Sait ile İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hazım Tamer Dodurka'nın da aralarında yer aldığı heyet, İngiltere'deki temasları kapsamında, Londra YEE'de sivil toplum kuruluşları ve Türk dernekleriyle bir araya geldi.

Programa, Londra YEE Başkanı Mehmet Karakuş da katıldı.

Sait, burada yaptığı konuşmada, 8 kişilik bir ekibin yanı sıra Türkiye'de gazetecilik ve iletişim eğitimi alan 10 öğrencinin bulunduğu bir heyetle Londra'ya geldiklerini ifade etti.

AB projesi kapsamında, gençlere istihdam sağlanması ve tecrübe kazanmaları için çalışmalarını yürüttüklerini dile getiren Sait, 2 ay önce de Almanya'nın başkenti Berlin'de çeşitli temaslarda bulunduklarını aktardı.

Sait, heyetin Londra programı kapsamında, Türkiye'nin Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ve Türkiye'nin Londra Başkonsolosu Bekir Bekir Utku Atahan'ı da ziyaret ettiklerini bildirdi.

Londra YEE Başkanı Karakuş da heyetin, İngiltere'deki STK'ların öneri ve tecrübelerinden faydalanmak için Londra'ya ziyaret gerçekleştirdiğini belirterek, Sait'in özellikle Balkanlar'daki soydaşlar başta olmak üzere yurtdışındaki Türk diasporasıyla ilgili çalışmalarıyla tanındığını dile getirdi.

YORUMLAR
500
Yıllarca kocasının mezarı diye bomboş bir toprak parçasını ziyaret etmiş! Bu aldatmaca tam 27 yıl sürmüş Yıllarca kocasının mezarı diye bomboş bir toprak parçasını ziyaret etmiş! Bu aldatmaca tam 27 yıl sürmüş Londra'da Ukrayna Büyükelçiliği önüne savaşta hayatını kaybedenler için çiçek bırakıldı Londra'da Ukrayna Büyükelçiliği önüne savaşta hayatını kaybedenler için çiçek bırakıldı

Avrupa Birliği, England, Londra, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB projesi kapsamında İngiltere'ye gelen Türk heyet, Londra YEE'yi ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
01:03 Barcelona-Galatasaray karşılaşması golsüz bitti! Sarı-kırmızılı takım serisini devam ettiriyor
00:27 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Biden görüşmesinin detayları ortaya çıktı! Türkiye'nin müzakerelere ev sahipliği yapması takdir topladı
00:23 Tatil istediğini kara yazdı, Vali bu duruma sessiz kalmadı! Yarın okullar tatil
00:19 Yıkılmasına izin vermediler! Camisiz minare vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor
00:11 Kerem Aktürkoğlu performansıyla Barcelona taraftarını mest etti! Messi'yi andıran çalımları dikkat çekti
23:46 Ukrayna'dan savaş uçağı tedariki için ilginç yöntem! Rus askerlerine 1 milyon dolarlık teklif
23:38 Düşürülen Rus savaş uçağının pilotundan korkunç itiraf: Sivil alanları vurduk
23:29 Barcelona-Galatasaray maçı başladı, spiker Ertem Şener sosyal medyayı salladı
22:48 Rusya-Ukrayna çatışmalarının görüntüleri paylaşıldı! Ukraynalı askerlerinin tavrı dikkat çekti
22:41 Fatih Terim, Arda Turan'ı arayarak nasihatte bulundu: Keşke o paylaşımı yapmasaydın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 02:00:13. #1.12#
SON DAKİKA: AB projesi kapsamında İngiltere'ye gelen Türk heyet, Londra YEE'yi ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement