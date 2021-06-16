AB Projesi kapsamında Pelvik taban cerrahisi için geliştirilen tıbbi cihaz CE belgesini aldı - Son Dakika

Doç. Dr. Yeniel ve arkadaşlarının firması, Türkiye'de sağlık alanında ilk kez alınan Avrupa Birliği (AB) EIC KOBİ hızlandırıcı programı desteğini Ege Üniversitesine kazandırmış oldu. Proje süresinin ilk yarısı tamamlanarakihracat odaklı yerli ve milli bir tıbbi cihaz için CE belgesi alındı. EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, bilimin ürüne dönüştüğü başarılı projede emeği geçenleri tebrik etti.

EÜ Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları Doğum Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür Yeniel ile ekibi, her 10 kadından 1'inde görülen genital organ sarkması ve her 5 kadından 1'inde görülen idrar kaçırma sorunlarının cerrahi müdahale ile çözümünde kullanılan medikal ürünü geliştirmek için başlattığı çalışmada önemli bir aşamayı daha geride bıraktı. Soranus Arge'nin kurucusu da olan Doç. Dr. Özgür Yeniel ve arkadaşları önemli bir başarıya imza attı. Doç. Dr. Yeniel ve arkadaşlarının firması, Türkiye'de sağlık alanında ilk kez alınan Avrupa Birliği (AB) EIC KOBİ hızlandırıcı programı desteğini Ege Üniversitesine kazandırmış oldu.

CARİ AÇIĞIN KAPATILMASINA KATKI SUNACAK

Tıbbi cihazın kullanıma başlanmasının ardından milyonlarca liralık dövizin de ülkede kalacağına dikkat çeken EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, "Bilimin ürüne dönüştüğü başarılı projeyi ilk gününden bu yana dikkatle takip ediyoruz. Özgür hocamız ve ekibini her anlamda destekliyoruz. Tıbbi cihazın seri üretimine başlaması ve satışının yapılması için de üniversite sanayi iş birliği açısından önem veriyoruz. Bu anlamda çalışmalar da bir taraftan devam ediyor. Projede çok önemli bir adım geride kaldı, hocamızı ve ekibini tebrik ediyorum. Daha önce bu tip ameliyatlar için ithal edilen cihazlar yerine, üniversitemiz öğretim üyelerinin öncülüğünde üretilmiş yerli ve milli bir cihazın gururunu yaşıyoruz. Tıbbi cihazın piyasaya çıkmasıyla sadece ithalatın azaltılması değil ihracatın da artmasına katkı sunacak" dedi.

"PATENTİ, TASARIMI, ÜRETİMİ BİZE AİT"

Geliştirdikleri ürünün, yurt dışındaki örneklerine göre çok daha etkili, güvenli ve kolay uygulanabilir olduğunu hatırlatan Doç. Dr. Özgür Yeniel, "Büyük bir titizlik ile uzman bir ekibin yoğun çalışmaları sonucunda gelecek yıla kadar FDA onayı, yani ABD'de de satışının onaylanması ve klinik çalışma adımlarının tamamlanarak önce Türkiye'de sonra tüm dünyada pazara sunulacak ürünün yüksek ihracat potansiyeli taşımasını bekliyoruz. Bir akademisyen olarak derslerimizde öğrencilerimize anlattığımız, ameliyathanede asistanlarımıza öğrettiğimiz çözümlerle ilgili bilimsel çalışmalar yapmanın da bir adım ötesine geçmenin heyecanı içindeyiz. İdrar kaçırma ve genital organ sarkması gibi pelvik taban bozukluklarının tedavisinde bulduğumuz çözümlerin ilki ile ilgili CE belgelendirme sürecini tamamladık. Patenti, tasarımı ve nihayet üretimi bize ait ürünlerle ameliyat yapacağımız günlere çok yaklaştık" diye konuştu.