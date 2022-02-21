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AB, Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki yönetimleri tanımasını en güçlü şekilde kınadı Açıklaması - Son Dakika

AB, Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki yönetimleri tanımasını en güçlü şekilde kınadı Açıklaması

21.02.2022 23:13
AB, Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki yönetimleri tanımasını en güçlü şekilde kınadı Açıklaması

Avrupa Birliği (AB), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasını en güçlü şekilde kınadı, yaptırım tehdidinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzalamasını en güçlü şekilde kınadı, yaptırım tehdidinde bulundu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Charles Michel, Avrupa Parlamentosu Başkanı Roberta Metsola ve AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, aynı anda sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla Rusya'nın sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınmasıyla ilgili kararını tepkiyle karşıladı.

Liderlerin ortak mesajlarında şu ifadeler yer aldı:

"Ukrayna'daki iki ayrılıkçı bölgenin tanınması, uluslararası hukukun, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün ve Minsk anlaşmalarının açık bir ihlalidir. AB ve ortakları, Ukrayna ile dayanışma içinde birlik ve kararlılıkla tepki gösterecek."

"Yaptırımlarla karşılık verilecektir"

Von der Leyen ve Michel daha sonra ortak yazılı açıklama yayımlayarak, Putin'in kararını "mümkün olan en güçlü şekilde kınadıklarını" bildirdiler.

Açıklamada ayrıca,"Bu adım, Minsk anlaşmalarının yanı sıra uluslararası hukukun da açık bir ihlalidir. Birlik, bu yasa dışı eyleme karışanlara yaptırımlarla karşılık verecektir. Birlik, Ukrayna'nın uluslararası kabul görmüş sınırları içinde bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne sarsılmaz desteğini yineler." ifadeleri kullanıldı.

Borrell, AB Dışişleri Bakanları Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, AB'nin, Rusya'nın Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıması halinde güçlü bir birleşik cephe olarak tepki vermeye hazır olduğunu söylemişti.

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AB, Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki yönetimleri tanımasını en güçlü şekilde kınadı Açıklaması AB, Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki yönetimleri tanımasını en güçlü şekilde kınadı Açıklaması Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı. Son dakika haberi... Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerinin tanınmasına dair kararnameyi imzaladı. Putin: Rusya Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanımak için her şeyi yaptı Putin: Rusya Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tanımak için her şeyi yaptı

Avrupa Birliği, Vladimir Putin, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki yönetimleri tanımasını en güçlü şekilde kınadı Açıklaması - Son Dakika


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