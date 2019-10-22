AB Raporu: 'Türkiye ile ticaret yapmak zorlaştı'

Türkiye dahil farklı ülkeler ile imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları sayesinde dünyanın en büyük ticaret ağlarından birine sahip olan Avrupa Birliği (AB), durum tespiti niteliğinde olan yıllık raporunu yayımladı. 47 sayfalık raporda küresel çapta yaşanan zorluklara rağmen Birliğin ekonomik büyümeyi sürdürdüğü belirtiliyor.



Peki Avrupa Birliği'nin 1963 yılından bu yana "özel" anlaşmalar ile Türkiye ile yürüttüğü ticari ilişkiler ne durumda? Raporda, 2018 yılında taraflar arasında ticari denge sağlandığını ancak Türkiye'nin ortak gümrük tarifelerinden giderek uzaklaştığı, Ankara'nın belli ürünlere ek masraflar eklediği bu durumun bazı sorunlara yol açtığı belirtiliyor. Türkiye ile ticaret yapmanın birçok engele takıldığı; Gümrük Birliği reformunun ise şu anda düşünülmediği ifade ediliyor.