Son Dakika Haberleri: AB Raporu: 'Türkiye ile ticaret yapmak zorlaştı'
Son Dakika Dünya AB Raporu: 'Türkiye ile ticaret yapmak zorlaştı'

AB Raporu: 'Türkiye ile ticaret yapmak zorlaştı'

34 dakika önce

Türkiye dahil farklı ülkeler ile imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları sayesinde dünyanın en büyük ticaret ağlarından birine sahip olan Avrupa Birliği (AB), durum tespiti niteliğinde olan yıllık raporunu yayımladı.

AB Raporu: 'Türkiye ile ticaret yapmak zorlaştı', System.String[]

Türkiye dahil farklı ülkeler ile imzaladığı serbest ticaret anlaşmaları sayesinde dünyanın en büyük ticaret ağlarından birine sahip olan Avrupa Birliği (AB), durum tespiti niteliğinde olan yıllık raporunu yayımladı. 47 sayfalık raporda küresel çapta yaşanan zorluklara rağmen Birliğin ekonomik büyümeyi sürdürdüğü belirtiliyor.


Peki Avrupa Birliği'nin 1963 yılından bu yana "özel" anlaşmalar ile Türkiye ile yürüttüğü ticari ilişkiler ne durumda? Raporda, 2018 yılında taraflar arasında ticari denge sağlandığını ancak Türkiye'nin ortak gümrük tarifelerinden giderek uzaklaştığı, Ankara'nın belli ürünlere ek masraflar eklediği bu durumun bazı sorunlara yol açtığı belirtiliyor. Türkiye ile ticaret yapmanın birçok engele takıldığı; Gümrük Birliği reformunun ise şu anda düşünülmediği ifade ediliyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Avrupa Birliği, Türkiye, Ankara, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 22.10.2019 02:28 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Japon deprem uzmanından Türkiye tahmini: 8-8,5 büyüklüğünde deprem bekleniyor
Cinsel istismar mağduru kız, rehabilitasyon için gittiği saz kursunda da istismara uğradı Adana Mutabakatı nedir? Hangi maddeleri içermektedir? Volkswagen Türkiye'den ayrılmayacak

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2019 15:03:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB Raporu: 'Türkiye ile ticaret yapmak zorlaştı'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]