Son Dakika Haberleri: AB Rekabet Müfettişi: Brexit'in Ertelenmesinde Bir Sakınca Yok

AB Rekabet Müfettişi: Brexit'in Ertelenmesinde Bir Sakınca Yok

1 saat önce

– Avrupa Birliği (AB) Rekabet Müfettişi Margrethe Vestager, Brexit sürecinin gözden geçirilmesi gereken belirli noktaları olduğu sürece Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılma sürecinin uzatılmasında bir sakınca görmediğini belirtti.

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Avrupa Birliği (AB) Rekabet Müfettişi Margrethe Vestager, Brexit sürecinin gözden geçirilmesi gereken belirli noktaları olduğu sürece Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılma sürecinin uzatılmasında bir sakınca görmediğini belirtti.

Vestager, Brüksel'de CNBC'ye verdiği röportajda, "Eğer Brexit referandumuna ne şekilde yaklaşılması gerektiği ve Birleşik Krallık'ın söz konusu süreçteki seçimlerinin yeniden gözden geçirilmesi gerekiyorsa, Brexit'in uzatılmasında bir sakınca görmüyorum. Bir şey üzerinde etraflıca düşünmenin ve uyuyup uyandığınızda kararlarınızı gözden geçirmenin hiçbir zaman risk oluşturacağını düşünmüyorum."

AB'nin bütün üyelerini bir arada tutma konusunda başarısız olup olmadığına ilişkin sorulan bir soruya Vestager, Brüksel'in bütün üyelerini, birliğe katılmalarından sonra bile entegre etmeye devam etmesi gerektiğini söyledi:

"Üye eyaletlerin Avrupa Birliği'ne entegre olmasında oldukça fazla zaman harcıyoruz fakat belki de Avrupa Birliği'ni üye eyaletlere entegre etmenin önemini hafife alıyoruz."

Vestager ayrıca, Brüksel'de sıkça bir araya gelen politikacıları, ülkelerinde yaşayan insanların AB'nin bir parçası olarak hissetmeleri için çalışmalar yapmaları çağrısı yaptı.

Birleşik Krallık Başbakanı Theresa May, Salı günü mevcut Brexit çıkmazından kurtulmanın tek yolunun "en kısa süreli" bir gecikme olduğunu söylemişti. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 11:41 Kaynak: DHA

Ekonomi
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