Son Dakika Haberleri: AB, Riyad Anlaşması'ndan memnun
Son Dakika Güncel AB, Riyad Anlaşması'ndan memnun

AB, Riyad Anlaşması'ndan memnun

8 saat önce

Avrupa Birliği (AB), Yemen hükümetiyle ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın gerginliği azaltabileceğini ve bölgeye barış getirebileceğini belirterek anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

AB, Riyad Anlaşması'ndan memnun, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), Yemen hükümetiyle ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasında imzalanan Riyad Anlaşması'nın gerginliği azaltabileceğini ve bölgeye barış getirebileceğini belirterek anlaşmayı memnuniyetle karşıladığını duyurdu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini'nin ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "Yemen hükümeti ile Güney Geçiş Konseyi arasında sağlanan anlaşma, Yemen'de ve bölgede gerginliği azaltarak barış getirebilir." ifadelerine yer verildi.

Dünyanın en ciddi insani krizini yaşayan Yemen'in, müzakere edilmiş, kapsayıcı bir barış anlaşması sağlamaya yaklaştığı kaydedilen açıklamada, tüm taraflara bu fırsatı değerlendirme çağrısı yapıldı.

Açıklamada, AB'nin Yemen'in egemenliği, bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne desteği yinelendi.

Riyad Anlaşması

Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması, 4 Kasım'da Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalanmıştı.

Anlaşma, imzalar atıldıktan sonra en geç 30 günde teknokrat bir hükümetin kurulmasını, 24 bakanlıktan 12'sinin güneylilere verilmesini, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin 15 günde Aden'e bir Emniyet Müdürü, 30 günde de Ebyen ile Dali kentlerine birer vali atamasını içeriyor.

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Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 11:54 Kaynak: AA
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