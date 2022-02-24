AB, Rus büyükelçiyi çağırarak Ukrayna'ya saldırısını kınadı - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın AB Büyükelçisi Vladimir Chizkov'u çağırarak ülkesinin Ukrayna'ya saldırısını kınadı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Stefano Sannino, Rusya'nın "Ukrayna'ya yönelik haksız işgalini en kuvvetli şekilde kınadıklarını" Rus Büyükelçi Chizkov'a bildirdi.

Rusya'nın kuvvetlerini derhal Ukrayna'dan çekmesini istediklerini aktaran Sannino, AB'nin Rusya'ya vereceği sert karşılığın bugünkü AB Liderler Zirvesinde belirleneceğini söyledi.

Sannino, bu karşılığın sektörel ve bireysel yeni bir kısıtlayıcı tedbir paketini de içereceğini Chizkov'a iletti.