AB, Rus büyükelçiyi çağırarak Ukrayna'ya saldırısını kınadı - Son Dakika
Üye Girişi

AB, Rus büyükelçiyi çağırarak Ukrayna'ya saldırısını kınadı

24.02.2022 18:10
AB, Rus büyükelçiyi çağırarak Ukrayna'ya saldırısını kınadı

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın AB Büyükelçisi Vladimir Chizkov'u çağırarak ülkesinin Ukrayna'ya saldırısını kınadı.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın AB Büyükelçisi Vladimir Chizkov'u çağırarak ülkesinin Ukrayna'ya saldırısını kınadı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamaya göre, AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreteri Stefano Sannino, Rusya'nın "Ukrayna'ya yönelik haksız işgalini en kuvvetli şekilde kınadıklarını" Rus Büyükelçi Chizkov'a bildirdi.

Rusya'nın kuvvetlerini derhal Ukrayna'dan çekmesini istediklerini aktaran Sannino, AB'nin Rusya'ya vereceği sert karşılığın bugünkü AB Liderler Zirvesinde belirleneceğini söyledi.

Sannino, bu karşılığın sektörel ve bireysel yeni bir kısıtlayıcı tedbir paketini de içereceğini Chizkov'a iletti.

YORUMLAR
500
Rusya'ya bir tepki de Avrupa Birliği'nden geldi: Bugüne kadar görülmemiş ağır yaptırım uygulayacağız Rusya'ya bir tepki de Avrupa Birliği'nden geldi: Bugüne kadar görülmemiş ağır yaptırım uygulayacağız Rusya'ya yönelik bir yaptırım da AB'den geldi! Paketin içeriğini açıkladılar Rusya'ya yönelik bir yaptırım da AB'den geldi! Paketin içeriğini açıkladılar

Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, Rus büyükelçiyi çağırarak Ukrayna'ya saldırısını kınadı - Son Dakika


Son Dakika
18:07 Son Dakika: Rusya, Kiev'in sınırına dayandı! Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
17:56 Rusya-Ukrayna savaşının ortasında Çin'le ilgili korkutan iddia: 9 savaş uçağı Tayvan'a girdi
17:54 Ukrayna lideri Zelenski'den Anti-Putin koalisyonu! Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüşme yaptı
17:51 Ukrayna'dan dehşete düşüren görüntü! Rusların attığı füze bisiklet süren çocuğu vurdu
17:50 Ukrayna, Türk SİHA'larıyla Rus tanklarını parçaladı! O anlar saniye saniye kamerada
17:48 Alman ekibinden çarpıcı Rusya hamlesi! Savaşın başlamasıyla harekete geçtiler
17:33 Ukrayna'dan feci görüntüler! Rus tankları önlerine çıkan otomobilleri ezerek yollarına devam ediyor
17:25 UEFA 'dan Rusya'ya yaptırım! Tarihi Şampiyonlar Ligi finali kararı ses getirdi
17:16 Son Dakika: Karadeniz'de Odessa'dan kalkan Türk iş insanına ait Marshall Adaları bayraklı gemi vuruldu!
17:14 Ukraynalı babanın, savaşa giderken kızına attığı son bakış yürek parçaladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 18:16:25. #1.13#
SON DAKİKA: AB, Rus büyükelçiyi çağırarak Ukrayna'ya saldırısını kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement