AB: Rus devleti yanlısı medya, Ukrayna ile ilgili gerçekleri çarpıtıyor - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın devlet kontrolündeki medyasının Ukrayna ile ilgili gerçekleri çarpıttığını belirterek AB'nin dezenformasyonla ilgili hazırladığı siteyi paylaştı.

Borrell, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Rus devletinin kontrolündeki medyanın Donbas'taki nüfusa karşı gerçekleştirildiğini iddia ettiği şiddet eylemlerini üretmeye devam ettiğini" belirterek " Kremlin'in oyun kitabı açıkça Ukrayna'yı işgal etmek için bahaneler üretiyor." ifadesini kullandı.

Yüksek Temsilci, AB'nin Rusya'nın dezenformasyonuna karşı hazırladığı web sitesinin linkini paylaştı.

"Kremlin'in oyun kitabı: Ukrayna'yı işgal etmek için bahane üretme" başlıklı sitede "en açık ve tehlikeli mitlere" yer verildiği belirtiliyor.

Web sitesine göre, Rus devlet medyası, Ukrayna aleyhine "gizli saldırılarla" ilgili iddialarını yoğunlaştırıyor. Bunlar, Rusya destekli militanların liderlerinden gelen videolu mesajlarla neredeyse eş zamanlı paylaşılıyor. Bu mesajlar, Rusya'ya toplu tahliye çağrısı da içeriyor ve aslında bu, sivilleri yerlerinden etmek anlamına geliyor. Buna örnek olarak son anaokulu saldırısı ve Kremlin'in bunu inkar ettiği yönündeki açıklamaları verildi.

Diğer bir MİT ise Ukrayna'nın Donbas ya da Rusya'da terör saldırısı planı yaptığı yönünde ancak bu iddialar, "sahte bayrak operasyonu" kapsamında değerlendirildi.

Ukrayna'nın doğusunda Rusça konuşan nüfusa karşı soykırım yürüttüğü, Donbas'taki sivillere karşı kimyasal ve diğer yasaklı silahları kullanacağı, ABD'nin Donbas'a "sahte bayrak" operasyonuyla bir kimyasal silah saldırısı planladığı yönünde iddiaların da Rusya tarafından ortaya atıldığı kaydedildi.

Web sitesinde tüm iddiaların temelsiz olduğu, görgü tanığının dahi bulunmadığı, Rusya'nın bu taktiklere yıllar içerisinde daha önce de sık sık başvurduğu vurgulandı.

Rusya yanlısı medyanın Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin kimyasal silah saldırılarını inkar etme de dahil olmak üzere, bu konudaki gerçekleri çarpıttığı uzun bir geçmişi olduğuna dikkat çekildi.

Anaokulu saldırısı

Ukrayna ordusundan 17 Şubat'ta yapılan açıklamada, ülkedeki Rusya destekli güçlerin Lugansk bölgesindeki bir köye top atışı yaptığı ve saldırıda bir anaokulunun vurulduğu belirtilmişti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, saldırıyla ilgili "Bugün, eminim zaten anlamışsınızdır, bir anaokulu, Ukraynalıları itibarsızlaştırmak ve bir Rus eylemi için sahte provokasyon oluşturmak için tasarlanmış bir sahte bayrak operasyonu kapsamında bombalandı." yorumunu yapmıştı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de "Rusya'nın, Ukrayna'yı işgal etmeye mazeret bulmak için 'sahte bayrak' operasyonu girişimi içinde olduğunu gördük." ifadesini kullanmıştı.