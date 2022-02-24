AB, Rus ekonomisini yaptırımlarla zayıflatmayı hedefliyor - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'nin, Ukrayna'ya askeri müdahalede bulunan Rus ekonomisini zayıflatacak yaptırımlara hazırlandığını belirterek, bu yaptırımların Rus varlıklarının dondurulması, Rus bankalarının Avrupa'daki mali piyasalara erişiminin engellenmesi gibi hamleleri içerdiğini bildirdi.

Von der Leyen, AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrasında ortak açıklama yaptı.

"Bu karanlık zamanda AB, Ukrayna ve Ukrayna halkıyla birliktedir." diyen von der Leyen, Rusya'nın sadece Ukrayna'nın Donbas bölgesini değil, Avrupa güvenliğinin istikrarını ve uluslararası düzeni hedef aldığını söyledi.

Von der Leyen, Rusya'nın eylemleri nedeniyle bu akşam düzenlenecek AB Liderler Zirvesi'nde ağır ve ciddi yaptırımlar içeren bir paketi onay için sunacağını hatırlatarak, yaptırımlar hakkında şunları söyledi:

"Bu yaptırım paketiyle Rus ekonomisinin stratejik sektörlerini, kilit önemdeki teknolojilere ve piyasalara erişimlerini engelleyerek hedef alacağız. Rus ekonomisinin temelini ve ilerleme kapasitesini zayıflatacağız. Buna ek olarak AB içindeki Rus varlıklarını donduracağız ve Rus bankalarının Avrupa mali piyasalarına erişimini keseceğiz. İlk yaptırım paketinde olduğu gibi ortaklarımız ve müttefiklerimizle uyum içindeyiz. Bu yaptırımlar Kremlin'in çıkarlarına ve savaşı finanse etmesine ağır bir darbe olması için tasarlanmıştır."

Milyonlarca Rus vatandaşının bu savaşı istemediğini belirten von der Leyen, Putin'in Rus İmparatorluğu zamanına dönmek istediğini, ancak bunu yaparken Rus halkının geleceğini tehlikeye attığını söyledi.

Von der Leyen, "Putin'in onlarca yıldır Avrupa'ya barış ve istikrar sağlayan güvenlik mimarisini alaşağı etmesine izin vermeyeceğiz. Putin'in hukukun üstünlüğü yerine gücün ve acımasızlığın üstünlüğünü getirmesine izin vermeyeceğiz. Putin, demokrasilerimizin kararlılığını ve gücünü hafife almamalıdır." dedi.