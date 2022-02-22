AB: Rus gazına fazla bağımlıyız, tedarikçileri çeşitlendirmeliyiz - Son Dakika
Üye Girişi

AB: Rus gazına fazla bağımlıyız, tedarikçileri çeşitlendirmeliyiz

22.02.2022 21:27
AB: Rus gazına fazla bağımlıyız, tedarikçileri çeşitlendirmeliyiz

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya ile yaşanan krizde Rus gazına fazla bağımlı olduklarının ortaya çıktığını, tedarikçileri çeşitlendirmeleri ve yenilenebilir enerjiye muazzam yatırım yapmaları gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya ile yaşanan krizde Rus gazına fazla bağımlı olduklarının ortaya çıktığını, tedarikçileri çeşitlendirmeleri ve yenilenebilir enerjiye muazzam yatırım yapmaları gerektiğini söyledi.

Von der Leyen, "Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırganlığına AB'nin karşılığı" hakkında açıklama yaptı.

AB Dışişleri Bakanlarının bugün Paris'teki toplantılarında Rusya'ya karşı yeni yaptırım paketi üzerinde siyasi uzlaşı sağladıklarını kaydeden von der Leyen, Rusya'nın sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile sözde Luhansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıma ve bölgeye asker gönderme kararının kabul edilemez olduğunu yineledi.

Von der Leyen, "Bu krizi Rusya üretti ve mevcut gerginlikten Rusya sorumludur. Şimdi yaptırım paketini süratle sonlandıracağız. Şimdiye kadar yaptığımız gibi ortaklarımızla yakından koordine edeceğiz." dedi.

Yaptırımların Rusya'nın eylemlerinden sorumlu kişi ve şirketleri hedef aldığını belirten von der Leyen, ayrıca Rus ordusunu finanse eden, Ukrayna'nın istikrarsızlaştırılmasına katkı veren bankaların yaptırım kapsamında olacağını bildirdi.

Von der Leyen, ayrılıkçı iki bölgenin AB ile ticaretini yasaklayacaklarını, Rus hükümetinin AB mali piyasalarında sermaye sağlama kabiliyetini sınırlayacaklarını aktardı.

"Rus gazına çok fazla bağımlıyız"

" Kremlin'in saldırgan politikalar izlemesini mümkün olduğunca zorlaştıracağız." diyen von der Leyen, Almanya'nın Kuzey Akım 2 boru hattı projesinin onay sürecini durdurma kararını doğru bulduğunu belirtti.

Von der Leyen, "Kuzey Akım 2, Avrupa'nın tamamına enerji arz güvenliği ışığında değerlendirilmelidir. Çünkü bu kriz Avrupa'nın Rus gazına hala çok fazla bağımlı olduğunu göstermiştir. Tedarikçilerimizi çeşitlendirmeli ve yenilenebilir enerjiye muazzam yatırım yapmalıyız. Bu enerji bağımsızlığımıza stratejik bir yatırımdır." diye konuştu.

Von den Leyen, Rusya'nın krizi artırması halinde daha fazla adım atacaklarını vurguladı.

YORUMLAR
500
Rusya'ya yönelik bir yaptırım da AB'den geldi! Paketin içeriğini açıkladılar Rusya'ya yönelik bir yaptırım da AB'den geldi! Paketin içeriğini açıkladılar Son dakika haberleri... AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması üyelerine, 'askeri sektördeki' sorumlulara ve 2-3 Rus bankasına yaptırım... Son dakika haberleri... AB Yüksek Temsilcisi Borrell, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması üyelerine, 'askeri sektördeki' sorumlulara ve 2-3 Rus bankasına yaptırım...

Avrupa Birliği, Yatırım, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB: Rus gazına fazla bağımlıyız, tedarikçileri çeşitlendirmeliyiz - Son Dakika


Son Dakika
21:13 Ukrayna ve Rusya'nın karşılaştırmalı askeri güçleri!
21:02 Son Dakika: Rusya, Ukrayna'daki diplomatik personelini tahliye etme kararı aldı
20:53 Fenerbahçe bir türlü ikna edememişti! Beşiktaş, dünyaca ünlü hocayla iletişime geçti
20:25 Mbappe'nin annesi tüm sırrı ortaya döktü! Önemli transfer için geri sayım başladı
19:50 Son Dakika: Putin, dünyaya meydan okudu: Minsk Barış Anlaşması artık yok
20:12 Halil Falyalı cinayetini aydınlatacak görüntüler! Mustafa Söylemez'in Sedat Peker'in akrabasıyla görüştüğü anlar ortaya çıktı
19:37 Son Dakika: Ülkemizde 22 Şubat günü koronavirüs sebebiyle 271 kişi vefat etti, 86 bin 70 yeni vaka tespit edildi
19:36 Ünlü golcünün sözleri futbolseverleri üzdü: Maç izlemek bile beni korkutuyor
19:22 Son Dakika: NATO'dan Rusya'ya mesaj: 120 gemimiz hazır, Ukrayna'nın yanında olacağız
19:20 Tüm yapılanma bozulabilir! Galatasaray, Mbappe'den gelecek haberi bekliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 21:33:37. #1.12#
SON DAKİKA: AB: Rus gazına fazla bağımlıyız, tedarikçileri çeşitlendirmeliyiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement