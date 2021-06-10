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AB: Rus hükümetini uluslararası yükümlülüklerini ve taahhütlerini yerine getirmeye çağırıyoruz - Son Dakika

AB: Rus hükümetini uluslararası yükümlülüklerini ve taahhütlerini yerine getirmeye çağırıyoruz

10.06.2021 12:13
AB: Rus hükümetini uluslararası yükümlülüklerini ve taahhütlerini yerine getirmeye çağırıyoruz, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın muhalif lider Aleksey Navalnıy'la bağlantılı kuruluşların faaliyetlerini yasaklamasını, bağımsız siyasi muhalefeti bastırmak için bugüne dek atılmış "en ciddi adım" olarak niteleyerek Rus hükümetini uluslararası yükümlülüklerini ve taahhütlerini yerine...

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın muhalif lider Aleksey Navalnıy'la bağlantılı kuruluşların faaliyetlerini yasaklamasını, bağımsız siyasi muhalefeti bastırmak için bugüne dek atılmış "en ciddi adım" olarak niteleyerek Rus hükümetini uluslararası yükümlülüklerini ve taahhütlerini yerine getirmeye çağırdı.

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya'da bir mahkemenin Navalnıy'la bağlantılı kuruluşların faaliyetlerini yasaklamasına tepki gösterildi.

Açıklamada, "Rusya'da dün bir mahkemenin Aleksey Navalnıy'ın bölgesel örgütlerinin 'aşırıcı gruplar' olduğuna hükmetmesi, Rus hükümetinin eylüldeki seçimlerden önce bağımsız siyasi muhalefet ile yolsuzluk karşıtı araştırmaları bastırmak ve Navalnıy'ın siyasi ağının etkisini ortadan kaldırmak için şimdiye kadar yaptığı en ciddi adımdı." denildi.

Kararın insan hakları ve özgürlüklerini hedef aldığı vurgulanan açıklamada, "Bu hükmün Rusya'daki sivil toplum, muhalefet ve eleştirel sesler için geniş kapsamlı sonuçları olacaktır. Rus hükümetini Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı ve Avrupa Konseyi de dahil olmak üzere altına girdiği tüm uluslararası yükümlülükleri ve taahhütleri yerine getirmeye çağırıyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Serbest bırakılması gerektiği bir kez daha vurgulanan Navalnıy'ın güvenliği ve sağlığından, Rus yetkililerin sorumlu tutulacağının altı çizildi.

Navalnıy 17 Ocak'ta havalimanında tutuklanmıştı

Rus muhalif Navalnıy, zehirlendiği iddiasıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de tedavi gördükten sonra 17 Ocak'ta Rusya'nın başkenti Moskova'ya dönüşünde havalimanında tutuklanmıştı.

Rusya Federal Cezaevi Servisinin talebi üzerine 2 Şubat'ta Moskova Şehir Mahkemesinde Navalnıy aleyhinde açılan dava sonuçlanmış, mahkeme Navalnıy'ın geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıl ertelenmiş hapis cezasını adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmişti.

Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalnıy'ın, kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti.

Navalnıy, Moskova yakınlarındaki Vladimir şehrinde bir hapishanede bulunuyor.

Navalnıy'ın kurucusu olduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfı, Yurttaş Haklarını Koruma Vakfı ve Navalnıy Karargahları isimli kuruluşların, dün aşırılık yanlısı olduğuna karar verilmişti. Bu kuruluşların her türlü bilgiyi yayması, mali operasyonlar yapması, seçimlere katılması, eylem ve gösteri düzenlemesi gibi tüm faaliyetleri yasaklanmıştı.

Avrupa Birliği, Muhalefet, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB: Rus hükümetini uluslararası yükümlülüklerini ve taahhütlerini yerine getirmeye çağırıyoruz - Son Dakika


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