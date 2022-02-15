Üye Girişi
AB, Rus milletvekillerinin Ukrayna'daki ayrılıkçıların tanınması çağrısını kınadı - Son Dakika

AB, Rus milletvekillerinin Ukrayna'daki ayrılıkçıların tanınması çağrısını kınadı

15.02.2022 18:56
AB, Rus milletvekillerinin Ukrayna'daki ayrılıkçıların tanınması çağrısını kınadı

Avrupa Birliği (AB), Rusya Devlet Duması'ndan Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yapılan ve Ukrayna'daki ayrılıkçıların tanınmasını isteyen çağrıyı kuvvetle kınadı.

Avrupa Birliği (AB), Rusya Devlet Duması'ndan Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yapılan ve Ukrayna'daki ayrılıkçıların tanınmasını isteyen çağrıyı kuvvetle kınadı.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması'nın, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların kurduğu sözde yönetimlerin tanınması için Putin'e çağrıda bulunulmasına yönelik kararı bugün kabul etmesi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

AB'nin kararı kuvvetle kınadığını belirten Borrell, Ukrayna'nın Donetsk ve Lugansk vilayetlerindeki sözde yönetimlerin tanınmasının "Minsk anlaşmalarının açık ihlali" olacağını vurguladı.

Borrell, "AB'nin Ukrayna'nın uluslararası tanınmışlığı bulunan sınırları içinde egemenliği, toprak bütünlüğü ve bağımsızlığına yönelik desteği sarsılmaz şekilde sürmektedir." ifadesini kullandı.

Borrell, AB olarak Rusya'ya taahhütlerine uyma ve Normandy formatının yanı sıra Üçlü Temas Grubu içinde iyi niyetle görüşmeler yapma çağrısında bulunduklarını bildirdi.

Ukrayna'nın doğusunda 2014'te Kiev yönetimine rağmen Rusya yanlısı ayrılıkçılar Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti isminde iki ayrı sözde yönetim oluşturmuştu.

Rusya Devlet Duması'nın kararında, sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınması için "Rusya Devlet Başkanı Putin'e yapılacak çağrının" hızlı bir şekilde Kremlin'e gönderilmesi öngörülüyordu.

YORUMLAR
500

Vladimir Putin, Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, Rus milletvekillerinin Ukrayna'daki ayrılıkçıların tanınması çağrısını kınadı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
18:48 Terör örgütü PKK'dan Azez'e roketli saldırı: 4 sivil ölü, 12 sivil yaralı
18:47 6'lı görüşmede yer alan Ahmet Davutoğlu konuştu! İşte Kılıçdaroğlu'nun ittifak için önerdiği yeni isim
18:24 Marketlerden şaşkına çeviren fahiş fiyat kurnazlığı! 1 liraya alıp 24 liraya satıyorlar
18:23 Cani adam birlikte yaşadığı 4 aylık hamile kadını bıçaklayarak öldürdü
18:08 Son Dakika: Meclis'te kalp krizi geçiren AK Partili Fetani Battal, ameliyata alındı
18:07 Galatasaray'dan şaşırtan hamle! Fenerbahçe'nin kalecisini bedavaya renklerine bağlıyor
18:06 Balıkesirli talihli 20 TL'lik Kazı Kazan kuponu ile 1 milyon TL kazandı
17:50 KDV dışında da fiyatlarda düşüş yaşanacak
17:46 Beşiktaş'ta bir dönem kapanıyor!
17:34 Putin de savaş sebebi sayılacak hamleyi dile getirdi: Doğu Ukrayna için özel statü talebimiz var
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 19:03:43. #1.13#
SON DAKİKA: AB, Rus milletvekillerinin Ukrayna'daki ayrılıkçıların tanınması çağrısını kınadı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement