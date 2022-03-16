AB, Rus milyarder Roman Abramovich'i yaptırım listesine ekledi - Son Dakika
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AB, Rus milyarder Roman Abramovich'i yaptırım listesine ekledi

16.03.2022 09:57
AB, Rus milyarder Roman Abramovich'i yaptırım listesine ekledi

Avrupa Birliği (AB), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresine yönelik yaptırımlar kapsamında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea Futbol Kulübü eski sahibi Roman Abramovich'i yaptırım listesine eklediğini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB), Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresine yönelik yaptırımlar kapsamında İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea Futbol Kulübü eski sahibi Roman Abramovich'i yaptırım listesine eklediğini duyurdu.

Rusya'nın, Ukrayna'ya yönelik işgali aralıksız devam ederken, Avrupa Birliği'nden (AB), İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea Futbol Kulübü eski sahibi Roman Abramovich'e yaptırım kararı geldi. AB tarafından yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yakın çevresine yönelik yaptırımlar kapsamında, Rus oligarkları olarak tanımladığı işadamlarından Abramovich'i Rusya'nın Ukrayna'yı işgalindeki rolü nedeniyle mal varlıklarının dondurulması ve seyahat yasaklarıyla karşı karşıya kalan kişilerin yer aldığı güncellenmiş yaptırım listesine eklendiği ifade edildi. Abramovich hakkında AB, "Putin ile ayrıcalıklı erişime sahip ve onunla çok iyi ilişkiler sürdürmektedir. Putin ile olan bu bağ, onun hatırı sayılır servetini korumasına yardımcı oldu" dedi.

Öte yandan Abramovich, Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline tepki olarak İngiliz yaptırımları kapsamında mal varlıkları daha önce dondurulan 7 zengin Rus arasında yer alıyordu. Ayrıca Abramovich'in yetkileri, Premier Lig kulübünün direktörü olarak da askıya alınmıştı.

(Mustafa Ulusoy/ İHA)

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Avrupa Birliği, Vladimir Putin, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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