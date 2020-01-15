AB: Ruslar ve Türkler Libya konusunda çok güçlü bir rol oynuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel AB: Ruslar ve Türkler Libya konusunda çok güçlü bir rol oynuyor - Son Dakika

AB: Ruslar ve Türkler Libya konusunda çok güçlü bir rol oynuyor

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya ve Türkiye'nin şu an Libya konusunda çok güçlü bir rol oynadığını bildirdi.

AB: Ruslar ve Türkler Libya konusunda çok güçlü bir rol oynuyor, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya ve Türkiye'nin şu an Libya konusunda çok güçlü bir rol oynadığını bildirdi.

Borell, Avrupa Parlamentosunun (AP) Strazburg'daki Genel Kurul oturumunda Libya krizine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Libya'daki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'in Moskova'dan ateşkesi imzalamadan ayrıldığını hatırlatan Borell, "Libya'da ateşkesin sağlanacağını garanti edebilirim." ifadesini kullandı.

Borell, Libya konusunda Berlin Sürecine destek verdiklerini de söyledi.

"Bugün Avrupalılar, 6 ay öncesine göre daha aktif ancak şu an Ruslar ve Türkler Libya konusunda çok güçlü bir rol oynuyorlar." değerlendirmesinde bulunan Borell, Libya krizinin çözümün askeri olmadığını sözlerine ekledi.

Avrupa Birliği, Türkiye, Rusya, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:30 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Rusya, Türkiye karşıtı General Hafter'in ateşkese olumlu baktığını duyurdu
Türkiye'nin yerli ve milli ilk motoru yarın teslim ediliyor ABD'den dikkat çeken S-400 açıklaması: Türkiye baskıya boyun eğmedi Son Dakika: Darbeci Hafter yönetimi Libya'da ateşkesin sona erdiğini duyurdu

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 02:47:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AB: Ruslar ve Türkler Libya konusunda çok güçlü bir rol oynuyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]