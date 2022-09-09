AB Ruslara vize kolaylığını askıya alıyor

AB Pazartesi gününden itibaren Ruslara vize kolaylığını askıya alıyor. Avrupa Birliği (AB) Pazartesi gününden itibaren Rus vatandaşlarının Schengen Bölgesi'ndeki ülkelere seyahatlerinde kolaylaştırılmış vize haklarından faydalanamayacağını açıkladı.

AB Konseyi, Avrupa Birliği Komisyonu'nun AB ve Rusya arasındaki vize kolaylığı anlaşmasının tamamen askıya alınması önerisini kabul etti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in verdiği bilgilere göre, bu adım Ruslara verilecek yeni vizelerin sayısının ciddi oranda düşmesi anlamına geliyor. Ancak, korunmaya ihtiyacı olan kişilerin vize alabilmesi öngörülüyor. Schengen bölgesinde 22 AB ülkesi ve ayrıca dört Avrupa ülkesi yer alıyor.

Anlaşmanın askıya alınmasıyla, Ruslar için vize başvuru ücreti 35 eurodan 80 euroya çıkarılırken, istenen evrak miktarı artırıldı ve vize süreci uzatılarak çoklu giriş vizelerinin sayısı kısıtlandı. Gazeteciler, muhalifler ve sivil toplum temsilcilerinin dezavantaj yaşamasının engellenmesi amacıyla AB Komisyonu ek yönergeler açıklamıştı. Karar 12 Eylül Pazartesi gününden itibaren uygulanacak. AB ülkeleri Ağustos ayı sonunda bu konuda prensipte anlaşmıştı.

Baltık ülkeleri ve Polonya'dan kapsamlı adımlar

Baltık ülkeleri ve Polonya ise daha kapsamlı tedbirler açıkladı. Polonya, Estonya, Letonya ve Litvanya liderleri, Schengen vizesini hangi ülke vermiş olursa olsun her türlü turistik seyahat ve iş seyahati de dahil olmak üzere, spor ve kültür amaçlı geziler için Rus vatandaşlarının ülkeye girişine izin verilmemesi kararı aldı. Dört ülkenin liderlerinin dün yaptığı açıklamaya göre, Ancak Rus muhalifler ve aile üyeleri ile insani yardım görevlileri bu kapsamın dışında tutulacak. Uygulama 19 Eylül'de başlayacak.

Rusya'nın Ukrayna'ya karşı savaşının başlamasından kısa bir süre sonra, ülkeler Ruslara vize ve oturma izni verilmesini büyük ölçüde askıya aldı. AB ile Rusya arasındaki vize anlaşması 2007 yılından bu yana yürürlükte bulunuyor. Savaşın 24 Şubat'ta başlamasından kısa bir süre sonra, vize kolaylığı iş insanları ve hükümet temsilcileri ve diplomatlar için askıya alınmıştı.

dpa/ SSB, JD