AB Rusya'daki savaş karşıtı protestolara destek veriyor - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB), Rusya'da Ukrayna'daki askeri müdahaleyi protesto etmek için düzenlenen gösterileri takdir ettiğini duyurdu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Neredeyse 2 bin cesur Rus, barış ve egemen Ukrayna'ya yapılan haksız saldırı için barışçıl protestolara katıldıkları gerekçesiyle düzinelerce şehirde vahşice gözaltına alındı. Kremlin, Rusya değildir. Putin, Rus halkı değildir." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano da günlük basın toplantısında, "Ukrayna'daki kardeş milletlerine karşı yapılan zulüm nedeniyle ve barış için sakin bir şekilde düzinelerce şehirde dün ve bugün ve belki gelecek günlerde de sokaklara çıkan Rus kadın ve erkekleri takdir ediyoruz. Bu cesur Rus vatandaşlarına şunu demek istiyorum; Kremlin, Rusya değildir. Putin, Rus halkı değildir. Bunu biliyoruz." diye konuştu.

Stano, mesajını Rusça da tekrarladı.

AB sabah saatlerinde açıkladığı yeni yaptırım paketiyle Rusya'nın borçlanma maliyetlerini artıracağını, enflasyonunu yükselteceğini ve sanayisinin temelini yıpratacağını duyurmuştu.