AB Rusya'daki savaş karşıtı protestolara destek veriyor - Son Dakika
Üye Girişi

AB Rusya'daki savaş karşıtı protestolara destek veriyor

25.02.2022 15:34
AB Rusya'daki savaş karşıtı protestolara destek veriyor

Avrupa Birliği (AB), Rusya'da Ukrayna'daki askeri müdahaleyi protesto etmek için düzenlenen gösterileri takdir ettiğini duyurdu.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'da Ukrayna'daki askeri müdahaleyi protesto etmek için düzenlenen gösterileri takdir ettiğini duyurdu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Neredeyse 2 bin cesur Rus, barış ve egemen Ukrayna'ya yapılan haksız saldırı için barışçıl protestolara katıldıkları gerekçesiyle düzinelerce şehirde vahşice gözaltına alındı. Kremlin, Rusya değildir. Putin, Rus halkı değildir." ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano da günlük basın toplantısında, "Ukrayna'daki kardeş milletlerine karşı yapılan zulüm nedeniyle ve barış için sakin bir şekilde düzinelerce şehirde dün ve bugün ve belki gelecek günlerde de sokaklara çıkan Rus kadın ve erkekleri takdir ediyoruz. Bu cesur Rus vatandaşlarına şunu demek istiyorum; Kremlin, Rusya değildir. Putin, Rus halkı değildir. Bunu biliyoruz." diye konuştu.

Stano, mesajını Rusça da tekrarladı.

AB sabah saatlerinde açıkladığı yeni yaptırım paketiyle Rusya'nın borçlanma maliyetlerini artıracağını, enflasyonunu yükselteceğini ve sanayisinin temelini yıpratacağını duyurmuştu.

YORUMLAR
500
AB, Rus büyükelçiyi çağırarak Ukrayna'ya saldırısını kınadı AB, Rus büyükelçiyi çağırarak Ukrayna'ya saldırısını kınadı Rusya'ya bir tepki de Avrupa Birliği'nden geldi: Bugüne kadar görülmemiş ağır yaptırım uygulayacağız Rusya'ya bir tepki de Avrupa Birliği'nden geldi: Bugüne kadar görülmemiş ağır yaptırım uygulayacağız

Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Rusya'daki savaş karşıtı protestolara destek veriyor - Son Dakika


Son Dakika
15:27 Ukrayna'yı işgal eden Putin: Masaya oturmaya hazırız
15:25 Rus Dışişleri Bakanı Lavrov ile CNN muhabiri arasında "Rus destekçisi yönetim" polemiği!
15:24 Rusya'ya ikinci darbe! GP Formula 1 takviminden resmen çıkartıldı
15:22 Sema Bayraktar canlı yayında Aycan Varış'a ateş püskürdü: Eşimi evine alıp bana video attı
15:05 Galatasaray'ın hocası Torrent: En kötüsünü çektik
14:58 Açlık sınırı asgari ücreti geçti: 4 bin 553 TL! Yoksulluk sınırı, 15 bin 140 TL oldu!
14:58 Yalnız Kurt dizisinde bu akşam neler olacak? Altay babasının emanetine sahip çıkabilecek mi?
14:58 Ukrayna krizi Türk müteahhitlerini de etkiledi! 23 milyar dolarlık proje için endişeliler
14:56 Her şey kanlı bir ayakkabıyla başladı! Putin'in 2. Dünya Savaşı'na kadar uzanan hikayesi film gibi!
14:55 Ukrayna lideri Zelenski, Rusya lideri Putin'i müzakere masasına çağırdı: Ölümleri durduralım!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.02.2022 15:44:15. #1.13#
SON DAKİKA: AB Rusya'daki savaş karşıtı protestolara destek veriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement