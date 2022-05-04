Ab, Rusya'dan Petrol İthalatını Yasaklama Planını Açıkladı - Son Dakika

BRÜKSEL, 4 Mayıs (Xinhua) -- Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'ya karşı altıncı yaptırım paketini duyurarak, ham petrol tedarikini altı ay içinde, rafine edilmiş ürün tedarikini de yıl sonuna kadar kademeli olarak kaldıracaklarını belirtti. Fransa'nın Strazburg kentindeki Avrupa Parlamentosu'nda milletvekillerine hitap eden von der Leyen, "Şimdi Rus petrolüne yasak getirilmesini öneriyoruz. Bu, deniz yolu ve boru hattıyla taşınan, ham ve rafine edilmiş tüm Rus petrolleri için tam bir ithalat yasağı olacak" dedi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir benzin istasyonunda arabanın deposunu dolduran bir erkek, 29 Mart 2022. (Fotoğraf: Zheng Huansong/Xinhua)

Pakette ayrıca, yaptırım uygulanan Rus subayları ve diğer kişilerin yeni bir listesi, Rusya'nın en büyük bankası Sberbank ve diğer iki büyük bankanın "SWIFT'den çıkarılması, Rus devletine ait üç medya kuruluşunun yayınlarının Avrupa'da engellenmesi ile AB tabanlı muhasebeci ve danışmanların Rus firmalarına hizmet vermesinin yasaklanması yer alıyor. Von der Leyen, altıncı yaptırım paketinin, Rus ekonomisini "çeşitlendirme ve modernize etme becerisinden" mahrum etmeyi amaçladığını söyledi. Avrupa Komisyonu Başkanı ayrıca, Ukrayna'nın acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere mali destek sözü verirken, miktarıyla ilgili ayrıntı vermedi.