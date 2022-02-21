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AB: Rusya Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanırsa tepki vermeye hazırız - Son Dakika

AB: Rusya Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanırsa tepki vermeye hazırız

21.02.2022 22:24
AB: Rusya Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanırsa tepki vermeye hazırız

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, Rusya'nın Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıması halinde güçlü bir birleşik cephe olarak tepki vermeye hazır olduğunu söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin, Rusya'nın Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanıması halinde güçlü bir birleşik cephe olarak tepki vermeye hazır olduğunu söyledi.

Borrell, AB Dışişleri Bakanları toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Rusya'da güvenlik konseyi toplantısının henüz sona ermediği saatlerde konuşan Borrell, "Rusya Güvenlik Konseyi'nin görüşmelerini büyük bir endişeyle takip ediyoruz. Nihai kararın henüz alınmadığını biliyoruz ve Putin'i uluslararası hukuka ve Minsk anlaşmalarına saygı duymaya çağırıyoruz ve ondan Lugansk ve Donetsk'in bağımsızlığını tanımamasını bekliyoruz ve böyle bir karar vermesi durumunda güçlü bir birleşik cephe ile tepki vermeye hazırız." ifadelerini kullandı.

İlhak durumunda ise bunun "mutlaka yaptırımları olacağını" belirten Borrell, "Eğer tanınma olursa, yaptırımları masaya koyacağım ve bakanlar karar verecek." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sözde Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetlerinin tanınmasıyla ilgili kararın bugün verileceğini bildirmişti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB: Rusya Donbas'taki ayrılıkçı yönetimleri tanırsa tepki vermeye hazırız - Son Dakika


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