AB, Rusya ile güvenlik görüşmeleri hakkında ABD ve NATO ile temasta olacak - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Rusya ile Avrupa'nın güvenliğine dair yapılması muhtemel görüşmeler için ABD ve NATO ile temasta olacaklarını bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Avrupa'daki güvenlik garantileri hakkında ABD ve NATO'ya yaptığı iki taslak anlaşma metni hakkında açıklama yaptı.

"Bugün Avrupa'nın güvenliği tehdit altındadır." ifadesini kullanan Borrell, Rusya'nın Ukrayna, Gürcistan ve Moldova gibi ülkelere yönelik tutumu ile Belarus'a verdiği desteğin Avrupa güvenliğini bozduğunu belirtti.

Borrell, barış için diyalog kurmanın önemine değinerek şöyle devam etti:

"Avrupa'nın güvenliğiyle ilgili herhangi bir görüşme kapsayıcı olmalı ve tüm paydaşların çıkarlarını ve endişelerini dikkate almalıdır. AB, Rusya ile Avrupa'nın güvenliği hakkında yapılacak herhangi bir olası görüşmede çıkarlarının temsil edilmesini sağlamak için hem ABD hem de NATO ile temasta olacaktır.

Rusya'nın geçen hafta Avrupa güvenliği hakkında sunduğu taslak anlaşmalara karşılık NATO'nun NATO-Rusya Konseyi'ni toplama önerisinde bulunması önemli bir adımdır. NATO, Avrupa'da güvenliğin garanti altına alınmasında kilit role sahiptir. AB, kıtamızdaki bugünkü güvenlik durumu konusunda müttefiklerin yanı sıra ortaklarıyla çalışmayı beklemektedir."

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD ile güvenlik konusundaki müzakerelerin ilk turunun gelecek yılın başında yapılacağını bildirmişti. Lavrov, NATO ile de ocak ayında müzakerelerin yapılacağını ümit ettiklerini dile getirmişti.