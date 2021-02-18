AB, Rusya'nın AİHM'in Navalnıy hakkındaki talebini yerine getirmesini istedi - Son Dakika

AB, Rusya'nın AİHM'in Navalnıy hakkındaki talebini yerine getirmesini istedi

18.02.2021 16:59
AB, Rusya'nın AİHM'in Navalnıy hakkındaki talebini yerine getirmesini istedi, System.String[]

Avrupa Birliği (AB), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için yaptığı talebin Rusya tarafından karşılanması için çağrıda bulundu.

Avrupa Birliği (AB), Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin (AİHM) Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın serbest bırakılması için yaptığı talebin Rusya tarafından karşılanması için çağrıda bulundu.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, AİHM'in Navalnıy hakkında dün yaptığı talebini hatırlattı.

Navalnıy'ın bir an önce serbest bırakılmasını isteyen Borrell, "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi taraflarından olan Rusya'nın uluslararası taahhütlerine uymasını bekliyoruz." ifadesini kullandı.

AİHM'den dün yapılan açıklamada, Rusya'nın Navalnıy'ın hayatı ve sağlığı için yeterli korumayı sağlamadığı, Rus muhalifin serbest bırakılması gerektiği belirtilmişti.

Navalnıy, 22 Ağustos 2020'de zehirlendiği iddiasıyla Berlin'e götürülmüş ve burada tedavi gördükten sonra 17 Ocak'ta ülkeye giriş yaparken Moskova'da havaalanında tutuklanarak hapse konulmuştu.

Rusya mahkemesi, Navalnıy'a geçmişte yolsuzluk davası sonucunda verilen 3,5 yıllık ertelenmiş hapis cezasını, adli kontrol şartlarını yerine getirmediği gerekçesiyle normal hapis cezasına çevirmişti.

Mahkeme, önceden ev hapsinde geçirdiği 10 aylık süreyi hesaba katarak Navalnıy'ın kalan cezasını hapishanede geçirmesine karar vermişti.

Avrupa Birliği, İnsan Hakları, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, Rusya'nın AİHM'in Navalnıy hakkındaki talebini yerine getirmesini istedi - Son Dakika


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