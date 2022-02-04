Üye Girişi
AB, Rusya'nın Deutsche Welle'yi yasaklamasına tepki gösterdi - Son Dakika

AB, Rusya'nın Deutsche Welle'yi yasaklamasına tepki gösterdi

04.02.2022 14:53
AB, Rusya'nın Deutsche Welle'yi yasaklamasına tepki gösterdi

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Alman medya kuruluşu Deutsche Welle'nin (DW) yayınlarını yasaklamasının "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Alman medya kuruluşu Deutsche Welle'nin (DW) yayınlarını yasaklamasının "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in ofisinden yapılan açıklamada, Rusya'nın yasak kararının kabul edilemez olmasının yanında haklı gerekçesinin bulunmadığı ifade edildi.

Açıklamada, Rus medya kuruluşu RT'nin Almanca yayın yapan kanalının (RT DE) geçerli lisansı bulunmadığı gerekçesiyle Almanya'da yayınlarının durdurulması kararının DW'nin Rusya'daki çalışmalarıyla ilgisinin olmadığı savunuldu.

Açıklamada, "Rus makamlarının tepkisi, medya özgürlüğüne yönelik devam eden ihlallerin ve medyanın bağımsızlığının hiçe sayıldığını bir kez daha ortaya koymaktadır." ifadesi yer aldı.

AB, DW ve kuruluşun Rusya'daki çalışanlarıyla dayanışma içinde olduğunu, Rusya'nın yasak kararını geri almasını beklediğini bildirdi.

Almanya'da medya konularında Lisanslama ve Denetleme Komisyonu (ZAK), aldığı kararla RT DE'nin yayınlarını yasaklamıştı. RT DE'nin Almanya'da gerekli yayın lisansı bulunmadığı gerekçesiyle yayınlarının yasaklandığı ifade edilmişti.

Rusya da Almanya'daki bu karara karşılık DW'nin Rusya ofisinin kapatılması ve muhabirlerinin akreditasyonlarının iptal edilmesinin yanı sıra Rusya'daki uydu ve diğer yayınlarının sonlandırılmasına karar verdiğini açıklamıştı. DW'nin Rusya'da "yabancı ajan" statüsüne geçirilmesi için de gerekli işlemlerin başlatılacağı belirtilmişti.

YORUMLAR
500

Avrupa Birliği, Deutsche Welle, Medya, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, Rusya'nın Deutsche Welle'yi yasaklamasına tepki gösterdi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:47 Adana Demirspor Başkanı Sancak: Dele Alli transferi, Lampard araya girince yattı
14:47 Isparta'nın büyük bölümü 30 saattir elektriksiz! Kar elektrik kablolarını kopardı, belediye başkanı "sabır" dedi
14:42 JP Morgan, Türkiye için enflasyon tahminini paylaştı: Mayısta yüzde 55 ile zirve yapacak
14:36 Aziz'de bu akşam neler olacak? Aziz Yunan askerlerine teslim olacak mı?
14:24 Aşk Mantık İntikam'da bu akşam neler olacak?
14:23 Elini öpmeyen 2,5 yaşındaki yeğenini dövdü, daha sonra kendisine "ağabey'" demeyen yengesini 37 yerinden bıçakladı
14:20 2021'in en dikkat çeken şikayetleri belirlendi: Ayranın içinden çiğnenmiş sakız çıktı
14:20 ABD'de fen öğretmeniyken, IŞİD'e katıldı: İşte IŞİD'in kadın taburlarını yöneten ABD'li kadın
14:13 Yalnız Kurt'ta bu akşam neler olacak? Esra yaşıyor mu?
14:01 CHP Genel Başkanı Kılaçdaroğlu: Seçimlerin sonbaharda olacağını düşünüyorum!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2022 15:00:57. #1.11#
SON DAKİKA: AB, Rusya'nın Deutsche Welle'yi yasaklamasına tepki gösterdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement