AB, Rusya'nın eylemlerine göre yaptırım paketini güçlendirecek - Son Dakika
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AB, Rusya'nın eylemlerine göre yaptırım paketini güçlendirecek

22.02.2022 21:11
AB, Rusya'nın eylemlerine göre yaptırım paketini güçlendirecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, AB'nin açıkladığı yaptırımların Rusya'nın eylemlerine göre güçlendirileceğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic, AB'nin açıkladığı yaptırımların Rusya'nın eylemlerine göre güçlendirileceğini söyledi.

Sefcovic, AB'nin Birlik işlerinden sorumlu bakanlarının toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Bakanların görüştükleri her konunun Ukrayna gerilimi ışığında ele alındığını belirten Sefcovic, "(Açıklanan paket) Bu bizim ilk tepkimizi içeriyor. Rusya'nın artan eylemleri karşısında biz de paketi güçlendireceğiz." dedi.

Sefcovic, halihazırda AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell'in Fransa'nın başkenti Paris'te AB ülkelerinin dışişleri bakanları ile olağanüstü gayriresmi toplantıda olduğunu dile getirdi.

Durumun çok hızlı geliştiğini dile getiren Sefcovic, bakanların paketi görüşmeye devam ettiklerini aktardı.

Sefkovic, martta düzenlenecek AB Zirvesi'nin ana gündeminin Ukrayna ile ilgili gelişmeler olacağını kaydetti.

NATO ile AB ilişkilerinin güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Sefcovic, "Umarım ortak bildirimiz en yakın zamanda imzalanır." diye konuştu.

Borrell, Moskova yönetiminin Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçıların sözde yönetimlerini tanıma kararına karşılık bunu destekleyen Rusya Parlamentosunun alt kanadı Devlet Duması üyelerine, "askeri sektördeki" sorumlulara ve 2-3 Rus bankasına yaptırım uygulayacaklarını açıklamıştı.

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Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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