Son Dakika Haberleri: AB Rusya'nın G7'ye tekrar davet edilmesine karşı
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AB Rusya'nın G7'ye tekrar davet edilmesine karşı

1 saat önce

AB Konseyi Başkanı Tusk, ABD Başkanı Trump'ın Rusya'nın tekrar G7 Zirvesi'ne davet edilmesine yönelik açıklamalarına ilişkin, "Rusya'nın 2014'te üyelikten çıkarılmasına neden olan sebepler hala geçerliliğini koruyor.

AB Rusya'nın G7'ye tekrar davet edilmesine karşı, System.String[]

AB Konseyi Başkanı Tusk, ABD Başkanı Trump'ın Rusya'nın tekrar G7 Zirvesi'ne davet edilmesine yönelik açıklamalarına ilişkin, "Rusya'nın 2014'te üyelikten çıkarılmasına neden olan sebepler hala geçerliliğini koruyor." dedi.

Rusya, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:20 
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