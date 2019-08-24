AB Rusya'nın G7'ye tekrar davet edilmesine karşı
1 saat önce
AB Konseyi Başkanı Tusk, ABD Başkanı Trump'ın Rusya'nın tekrar G7 Zirvesi'ne davet edilmesine yönelik açıklamalarına ilişkin, "Rusya'nın 2014'te üyelikten çıkarılmasına neden olan sebepler hala geçerliliğini koruyor.
AB Konseyi Başkanı Tusk, ABD Başkanı Trump'ın Rusya'nın tekrar G7 Zirvesi'ne davet edilmesine yönelik açıklamalarına ilişkin, "Rusya'nın 2014'te üyelikten çıkarılmasına neden olan sebepler hala geçerliliğini koruyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 03:20
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