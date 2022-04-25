AB, Rusya'nın savaş suçu işlediğine dair kanıtlar için harekete geçiyor - Son Dakika
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AB, Rusya'nın savaş suçu işlediğine dair kanıtlar için harekete geçiyor

25.04.2022 14:26
AB, Rusya'nın savaş suçu işlediğine dair kanıtlar için harekete geçiyor

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediğine dair kanıt toplamak için AB Ceza Yargılaması İş Birliği Kurumunun (Eurojust) yetkisinin güçlendirilmesi amacıyla teklif sundu.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçu işlediğine dair kanıt toplamak için AB Ceza Yargılaması İş Birliği Kurumunun (Eurojust) yetkisinin güçlendirilmesi amacıyla teklif sundu.

AB Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Eurojust adlı kurumun yetkisinin artırılmasıyla Ukrayna'daki savaş suçlarına ilişkin delillerinin toplanması, korunması ve paylaşılması konusundaki yasal çerçeve hazırlanmış olacak. Eurojust, çalışmalarında Europol ile koordinasyon içinde olacak ve iş birliği yapacak.

AB Komisyonu, Ukrayna'da şu anda çatışmanın devam etmesi nedeniyle savuş suçlarına dair kanıtların güvenli şekilde korunmasının önemine dikkati çekti. AB'nin açıklamasında, Eurojust adlı kurumun marttan beri AB'nin Ukrayna'daki savaş suçları konusunda çalışmalarını sürdüren soruşturma ekibine destek verdiği aktarıldı.

AB Komisyonunun teklifinin hayata geçmesi için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından müzakere edilerek kabul edilmesi gerekiyor.

AB yönetimi, Rusya'nın Ukrayna'da savaş suçları işlediğini belirterek bu suçların sorumlularından hesap sorulacağını ifade ediyor.

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Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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