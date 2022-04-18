AB: Rusya'nın Ukrayna'da sivillere saldırılarını kınıyoruz - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'da sivillerin ayrım yapmaksızın hedef aldığını, bu saldırıları kınadığını bildirdi.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırılarına ilişkin açıklama yaptı.

Borrell, "Ukrayna, Rusya tarafından son haftaların en yoğun füze saldırılarıyla vuruluyor. AB, Rus silahlı kuvvetlerinin sivilleri ve sivil altyapıyı ayrım yapmaksızın ve yasa dışı şeklide bombardımana tutmasını kınamaktadır." ifadesini kullandı.

Ağır saldırıların özellikle ülkenin doğusu ve güneyinde sürdüğünü belirten Borrell, Luhansk ve Harkiv gibi bölgelerde sivillerin vurulduğunu, sivil altyapının tahrip edildiğini aktardı.

Borrell, Ukrayna'da işlenen savaş suçlarının cezasız kalmaması gerektiğini ifade ederek, AB'nin Ukrayna halkının yanında olduğunu, desteğinin devam edeceğini kaydetti.