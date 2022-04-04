AB, Rusya'nın Ukrayna'nın Buça kentinde sivilleri öldürmesini kınadı - Son Dakika
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AB, Rusya'nın Ukrayna'nın Buça kentinde sivilleri öldürmesini kınadı

04.04.2022 13:47
AB, Rusya'nın Ukrayna'nın Buça kentinde sivilleri öldürmesini kınadı

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'nın Buça ve diğer kentlerindeki sivillere yönelik saldırılarını kınadığını duyurdu.

Avrupa Birliği (AB), Rusya'nın Ukrayna'nın Buça ve diğer kentlerindeki sivillere yönelik saldırılarını kınadığını duyurdu.

AB Dış İlişkiler Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, AB'nin, Rus kuvvetleri tarafından işgal edilen ve yakın zamanda kurtarılan bölgelerdeki vahşeti en güçlü şekilde kınadığı bildirildi.

Açıklamada, "Çok sayıda sivil ölüm ve zayiatın yanı sıra sivil altyapıların yıkımına ilişkin tüyler ürpertici görüntüler, Rusya'nın Ukrayna'ya ve halkına karşı yürüttüğü acımasız savaşının gerçek yüzünü gösteriyor. Buça ve diğer kasabalardaki katliamlar, Avrupa topraklarında işlenen vahşet listesine yazılacak." ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın söz konusu vahşetten sorumlu olduğu vurgulanan açıklamada, AB'nin, sorumluların hesap vermesi için yürütülen süreçlere destek vereceği belirtildi.

Açıklamada, "AB, acilen Rusya'ya karşı ek yaptırımlar üzerinde çalışmaya devam edecek." ifadesi kullanıldı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev yakınlarındaki Buça şehrini Rus güçlerinden 1 Nisan'da kurtaran Ukrayna ordusu, binaları yıkılmış, sokakları ceset dolu bir şehirle karşılaşmıştı.

Kiev yakınlarındaki kurtarılan yerleşim alanlarında 410 sivilin cesedi bulunmuştu.

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Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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