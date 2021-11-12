AB, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki faaliyetlerinden endişeli - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri faaliyetleri hakkında elde ettikleri bilgilerin endişe verici olduğunu bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, günlük basın toplantısında, "Rusya'nın Ukrayna yakınlarında askeri yığınağını artırdığı ve ABD'nin Ukrayna'nın doğusunun işgal edilme ihtimali bulunduğuna yönelik değerlendirmesini AB'nin paylaşıp paylaşmadığı" sorusunu yanıtladı.

AB'nin Ukrayna'nın komşusu olduğunu ve bölgedeki gelişmeleri yakından takip ettiğini belirten Stano, Rusya'nın bahar aylarında yasa dışı ilhak ettiği Kırım ile Ukrayna sınırında askeri yığınak yapmasının, nisan ayında AB dışişleri bakanlarının bu konuda özel yaptığı toplantıda da konuşulduğunu hatırlattı.

"O zamandan beri AB olarak Ukrayna'nın direncini nasıl güçlendirebileceğimize bakıyoruz." diyen Stano, şunları söyledi:

"Durumu izlemeye devam ediyoruz. Şu ana kadar topladığımız bilgiler endişe verici. ABD ve İngiltere gibi ortaklarımızla durumu ve olayların nasıl gelişebileceğini görüşüyoruz. Gelişmeler karşısında bu ortaklarımızla gerektiğinde atabileceğimiz adımlara bakıyoruz."

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ABD Başkanı Joe Biden'ın Washington'da bu hafta yaptıkları görüşmede Ukrayna konusunun da görüşüldüğü ve bu ülkenin toprak bütünlüğü ile egemenliğine destek vurgusu yapıldığı bildirilmişti.

AB ülkelerinin dışişleri bakanları ile savunma bakanlarının gelecek hafta yapacakları iki ayrı toplantıda Rusya'nın Ukrayna yakınlarındaki faaliyetlerinin gündeme gelmesi bekleniyor.

Rusya, 6 Nisan'da Rus ordusunun savaşa hazırlık durumuna ilişkin denetimlere başlandığını, çeşitli bölgelerde taktik tatbikatlar yapılacağını duyurmuştu.

Bunun ardından Rusya'nın Kırım ve Ukrayna sınırında askeri yığınak yaptığı bildirilmiş, gönderilen Rus askeri sayısının 100 binden fazla olduğu belirtilmişti. Rusya Savunma Bakanlığı, 22 Nisan'da ülkenin güney ve batı askeri bölgelerindeki birliklerin tatbikatlarının sona erdiğini ve askerlerin geri çekileceğini açıklamıştı.