Son Dakika Haberleri: AB Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzattı
Son Dakika Güncel Haber

AB Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzattı

1 saat önce

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzatma kararı aldı.

AB Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzattı, System.String[]
Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzatma kararı aldı.
AB Konseyi Sözcüsü Preben Aamann, Brüksel'de devam eden AB Liderler Zirvesi sırasında Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya AB'nin uygulamakta olduğu ekonomik yaptırımların 6 ay daha uzatılması kararı alındığını bildirdi.
Aamann, kararın oy birliğiyle alındığını belirtti.
Ekonomik yaptırımlar
Rusya, 18 Mart 2014'de Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler Rusya'ya ekonomik yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.
AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımlar kararını ilk olarak 2014 yılında almıştı. Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı yapmıyor. Yaptırımlarla, Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri, AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor. Ayrıca Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.
Özellikle ticaret ve yatırımlara yönelik kısıtlamaları içeren yaptırımlar, 6 ayda bir uzatılıyor.
AB'nin mal varlığı dondurma ve seyahat yasağından oluşan ilave yaptırımları da pek çok Rus ve ayrılıkçı üst düzey görevliyi kapsıyor.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 10:54 Kaynak: AA
Brüksel, Ukrayna, Avrupa Birliği, Rusya Federasyonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Putin canlı yayında en çok utandığı anı anlattı! Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400'lerin teslimatı için tarih verdi Son Dakika! Erdoğan'dan teröristbaşı Öcalan'ın 23 Haziran çağrısına ilk yorum: Ciddi bir iktidar mücadelesi var Teröristbaşı Öcalan'ın İstanbul seçimi için tarafsızlık çağrısına HDP'den yanıt geldi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.6.2019 00:18:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AB Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]