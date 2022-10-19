AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, bir soru üzerine "Artık yeterince kanıt topladık. Açık, hızlı ve kesin bir yanıt için AB Konseyi'nde çalışmalar devam ediyor." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › AB, Rusya'ya İHA vermesi nedeniyle İran'a yeni yaptırımlar hazırlıyor - Son Dakika

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