AB, Rusya'ya İHA vermesi nedeniyle İran'a yeni yaptırımlar hazırlıyor - Son Dakika
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AB, Rusya'ya İHA vermesi nedeniyle İran'a yeni yaptırımlar hazırlıyor

19.10.2022 15:08
AB, Rusya'ya İHA vermesi nedeniyle İran'a yeni yaptırımlar hazırlıyor

AB Komisyonu, İran yapımı insansız hava araçlarının (İHA) Ukrayna'daki savaşta kullanımıyla ilgili yeterince kanıt toplandığını, Konseyin yeni yaptırım hazırlığında olduğunu bildirdi.

AB Komisyonu, İran yapımı insansız hava araçlarının (İHA) Ukrayna'daki savaşta kullanımıyla ilgili yeterince kanıt toplandığını, Konseyin yeni yaptırım hazırlığında olduğunu bildirdi.

AB Komisyonu sözcülerinden Nabila Massrali, bir soru üzerine "Artık yeterince kanıt topladık. Açık, hızlı ve kesin bir yanıt için AB Konseyi'nde çalışmalar devam ediyor." dedi.

Konu, 17 Ekim'de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda gündeme gelmiş, bakanlar ellerindeki verileri paylaşmıştı.

AB, söz konusu toplantının ardından Mahsa Emini'nin ölümü ve ardından başlayan protestolara yönelik tutumu nedeniyle İran'a karşı yaptırım kararı almıştı.

İran İletişim Bakanı Eisa Zarepur'un da aralarında bulunduğu 11 kişiye seyahat yasağı ve varlıklarının dondurulmasını içeren yasaklar getirmişti.

Kaynak: AA
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Son Dakika Güncel AB, Rusya'ya İHA vermesi nedeniyle İran'a yeni yaptırımlar hazırlıyor - Son Dakika

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