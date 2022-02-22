AB, Rusya'ya karşı ilk yaptırımların hızla uygulanmasını istiyor - Son Dakika
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AB, Rusya'ya karşı ilk yaptırımların hızla uygulanmasını istiyor

22.02.2022 14:02
AB, Rusya'ya karşı ilk yaptırımların hızla uygulanmasını istiyor

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıması ve bölgeye askerlerini göndermesi sonrasında bugün alınması beklenen ilk yaptırım kararının hızla uygulanması gerektiğini düşünüyor.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Rusya'nın Ukrayna'daki ayrılıkçı yönetimleri tanıması ve bölgeye askerlerini göndermesi sonrasında bugün alınması beklenen ilk yaptırım kararının hızla uygulanması gerektiğini düşünüyor.

Brüksel'de düzenlenen AB Genel İşler Konseyi Toplantısı'na gelen AB ülkelerinin Avrupa işlerinden sorumlu bakanları, Rusya-Ukrayna krizi hakkında açıklamalar yaptı.

Almanya'nın AB İşleri Bakanı Anna Lührmann, Rusya'nın sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti ile sözde Lugansk Halk Cumhuriyeti'ni tanıyarak uluslararası hukuku ihlal ettiğini, AB'nin buna kararlı şekilde ve birlik içinde tepki vereceğini söyledi.

Lührmann, yaptırımların AB ülkeleri tarafından halen görüşüldüğünü belirterek "Bu yaptırımlar haftalardır yoğun şekilde hazırlanıyor. Yaptırımlar hızla uygulanacak." dedi.

"Rusya'nın canı yanacak"

İrlanda'nın Avrupa İşleri Bakanı Thomas Byrne de "bugün bir yaptırım paketi üzerinde anlaşılacağını" söyledi.

Byrne, "Ne olursa olsun Rusya'nın canının yanmasını sağlamalıyız ve bu olacak." ifadesini kullandı.

Finlandiya'nın Avrupa İşleri Bakanı Tytti Tuppurainen de AB'nin vereceği karşılığın sert olacağını, Rusya için "ağır sonuçlar" doğuracağını dile getirdi.

"İlk aşamada bireysel yaptırım olmalı"

Slovakya Devlet Bakanı Martin Klus ise AB'nin ilk aşamada bireysel yaptırımlarla başlaması gerektiğini söyledi.

"İlerleyen saatlerde neler olacağına bakacağız." diyen Klus, ülkesinin daha geniş yaptırımlara da açık olduğunu bildirdi.

Paris'te acil toplantı

Uzun süredir Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde bunun "sonuçlarının ve bedelinin ağır olacağı" tehdidinde bulunan AB ülkeleri, dün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta bulunan ayrılıkçı yönetimleri tanıma kararına ve bölgeye "barışı koruma misyonu" adı altında asker göndermesine bugün ilk kez yaptırımlarla karşılık vermeye hazırlanıyor.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Paris'te düzenlenen İndo-Pasifik konulu bir toplantıya gelen AB ülkelerinin dışişleri bakanlarını acil bir gayriresmi toplantıya çağırdı.

Gayriresmi AB Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın bugün 16.00'da düzenleneceği bildirildi.

"İlk karşılık" bugün belirleniyor

Borrell, toplantıda yaptırımlarla ilgili siyasi karar alacaklarını bu sabah gazetecilere söylemişti. Yaptırımların detayları hakkında bilgi vermeyen Borrell, paketin kapsamını bakanların belirleyeceğini, hızlı şekilde "ilk karşılığın" ne olacağına karar vereceklerini belirtti.

Paris'teki AB Dışişleri Bakanları Toplantısı gayriresmi formatta olacağı için burada resmi karar alınmayacak. Bakanlar siyasi karar üzerinde uzlaşacak.

Yaptırım kararının, AB'nin karar alma mekanizmasında acil durumlarda kullanılan "yazılı prosedür" uygulamasıyla kısa sürede resmi hale dönüştürülmesi bekleniyor.

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Avrupa Birliği, Ukrayna, Paris, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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