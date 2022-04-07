AB Rusya'ya petrol ambargosu ihtimalini haftaya görüşecek - Son Dakika
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AB Rusya'ya petrol ambargosu ihtimalini haftaya görüşecek

07.04.2022 10:19
AB Rusya'ya petrol ambargosu ihtimalini haftaya görüşecek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin dışişleri bakanlarının yaptırımlarının Rus petrolüne ambargoyu da içermesi konusunu gelecek hafta görüşeceklerini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB'nin dışişleri bakanlarının yaptırımlarının Rus petrolüne ambargoyu da içermesi konusunu gelecek hafta görüşeceklerini söyledi.

Borrell, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın girişinde konuştu.

Gelecek günlerde Ukrayna'ya gideceğini anlatan Borrell, "Ukrayna'nın ihtiyacı olan daha az alkış ve daha çok silah." dedi.

Borrell, AB'nin son yaptırım paketini bugün onaylamasını beklediğini ifade ederek, petrol ambargosu konusunun 11 Nisan'daki Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda ele alınacağını kaydetti.

AB, önceki gün Rusya'dan kömür alımında yılda 4 milyar avro değerinde ithalat yasağı getireceğini duyurmuştu.

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Avrupa Birliği, Ukrayna, Petrol, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB Rusya'ya petrol ambargosu ihtimalini haftaya görüşecek - Son Dakika


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