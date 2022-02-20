Üye Girişi
AB: Rusya'ya sonsuza dek zeytin dalı uzatmaya devam edemeyiz - Son Dakika

AB: Rusya'ya sonsuza dek zeytin dalı uzatmaya devam edemeyiz

20.02.2022 14:28
AB: Rusya'ya sonsuza dek zeytin dalı uzatmaya devam edemeyiz

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Batı'nın Rusya'ya "sonsuza kadar zeytin dalı uzatmaya devam edemeyeceğini", Rusya'nın diyalog isteyip istemediğine karar vermesi gerektiğini söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, Batı'nın Rusya'ya "sonsuza kadar zeytin dalı uzatmaya devam edemeyeceğini", Rusya'nın diyalog isteyip istemediğine karar vermesi gerektiğini söyledi.

Michel, Münih Güvenlik Konferansı'nda yaptığı konuşmada, "Büyük soru, Rusya'nın diyalog isteyip istemediği." ifadesini kullandı.

Birkaç gün önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in sözleri dolayısıyla umut atmosferi oluştuğunu belirten Michel, "Ancak eylemleri, devam eden askeri yığınak ve bugün de dahil olmak üzere Donbas'ta ciddi olaylar haline dönüştü. Rusya, füze denemeleri yaparken ve asker yığmaya devam ederken sonsuza kadar zeytin dalı uzatmaya devam edemeyiz." diye konuştu.

Michel, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasının ciddi yaptırımları olacağını yineledi.

Putin, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşmesinde, Minsk Anlaşması dışında alternatif olmadığı yönünde ifadeler kullanmıştı.

Rusya ve Çin, dünya düzenini yeniden tanımlamak istiyor

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de Rusya ve Çin tarafından 4 Şubat'ta yayımlanan ortak bildiriye atıfta bulunarak "Bir anlatı kavgasıyla karşı karşıyayız. Bu kavganın bir kısmı dünya düzenini yeniden tanımlama girişimidir." dedi.

"Rusya ve Çin için sadece devletler egemendir, halklar değil." ifadesini kullanan Borrell, iki ülkenin dünya düzenini etki alanlarıyla tanımlayan büyük imparatorlukların 19. yüzyıldaki dünyasına geri dönmek istediklerini savundu.

Borrell, "Buna karşı çıkmalıyız. 21. yüzyılın dünyasında hareket etmeli ve 20. yüzyılın hatalarını tekrar etmekten kaçınmalıyız." ifadesini kullandı.

Rusya ve Çin revizyonizmine karşı çıkılması gerektiğini ifade eden Borrell, "Çünkü bu dayatılırsa insan haklarının önemi kalmaz." değerlendirmesini yaptı.

Borrell, AB için müdahale gerektiren iki güvenlik sorunu bulunduğunu, Ukrayna'ya yönelik olanın acil tepki gerektirdiğini, orta vadede ise AB'nin Stratejik Pusulası'nı gözden geçirerek ortak ilke ve standartları ile savunma yeteneklerini artırması gerektiğini kaydetti.

YORUMLAR
500
AB: Rusya'ya sonsuza dek zeytin dalı uzatmaya devam edemeyiz AB: Rusya'ya sonsuza dek zeytin dalı uzatmaya devam edemeyiz Son dakika haberi: Borrell: Gerilimle birlikte Ukrayna'nın doğusunda ateşkes ihlalleri arttı Son dakika haberi: Borrell: Gerilimle birlikte Ukrayna'nın doğusunda ateşkes ihlalleri arttı AB Ukrayna'nın doğusunda tırmanan şiddet olaylarını kınadı AB Ukrayna'nın doğusunda tırmanan şiddet olaylarını kınadı

Avrupa Birliği, Charles Michel, AB Konseyi, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB: Rusya'ya sonsuza dek zeytin dalı uzatmaya devam edemeyiz - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
14:24 UEFA sıralamasında Fenerbahçe ve Trabzonspor, ilk 100'e bile giremedi!
14:22 Putin'den Ukrayna'yı işgal planı dehşete düşürecek!
14:19 Numan Kurtulmuş Migros işçileri için: İşçilerin hakkını verin
14:17 Restoranın cama astığı not ülkeyi karıştırdı! 'Kıyafet şartı'nı herkes eleştirdi
14:02 Cemal Enginyurt'tan "Geççek" mesajı: Geçmesin diyenler siz uyuyun, biz yollardayız
13:54 Mbappe, 45 milyon euroluk yeni teklifi reddetti! Cumhurbaşkanı Macron'un çabalarını bile yanıtsız bıraktı
13:45 Ankara'da gecekonduda göcük nedeniyle 1 kişi yaralandı!
13:20 Annesini kendi evlerinde başka bir kadınla dudaktan öpüşürken yakaladı, sosyal medyadan yardım istedi
13:00 Ukrayna İçişleri Bakanının panik anları kameralara yansıdı
12:59 Flash TV'nin yıldızı Sarı Bıyık TikTok'ta gündem olan video çekti!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2022 14:38:01. #1.13#
SON DAKİKA: AB: Rusya'ya sonsuza dek zeytin dalı uzatmaya devam edemeyiz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement