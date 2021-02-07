AB, Rusya'ya yaptırım sinyali verdi - Son Dakika

AB, Rusya'ya yaptırım sinyali verdi

07.02.2021 23:31
AB, Rusya'ya yaptırım sinyali verdi, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Rusya'nın AB ile yapıcı diyalog fırsatını değerlendirmek istemediğini belirterek, bundan "sonuç çıkarmak" zorunda kalacaklarını, yaptırımların buna dahil olduğunu kaydetti.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Rusya'nın AB ile yapıcı diyalog fırsatını değerlendirmek istemediğini belirterek, bundan "sonuç çıkarmak" zorunda kalacaklarını, yaptırımların buna dahil olduğunu kaydetti.

Borrell, 4-6 Şubat'ta Moskova'ya yaptığı ziyaretle ilgili değerlendirmesine yer verdiği blog yazısında, "endişe verici" AB-Rusya ilişkilerini görüştüğünü, ilişkilerin Aleksey Navalnıy'ın tutuklanması ve ona destek verenlerin gözaltına alındığı protestolardan sonra daha da kötüleştiğini belirtti.

Mart ayında yapılacak AB Zirvesi öncesindeki ziyaretinde hızla kötüye giden ilişkileri değerlendirmek istediğini aktaran Borrell, şunları kaydetti:

"Saldırgan şekilde düzenlenen basın toplantısı ve ziyaretim sırasında AB ülkelerinden 3 diplomatın sınır dışı edilmesi kararı Rus makamlarının AB ile daha yapıcı diyalog fırsatını değerlendirmek istemediğini gösteriyor. Beklenmedik bir şey olmasa da bu durum aynı zamanda Rus stratejik bakış açısı anlamında da üzüntü verici. AB olarak bundan sonuç çıkarmak, Rusya ile ilişkilerimize vereceğimiz yönü dikkatlice yansıtmak ve kararlı şekilde birlik içinde ilerlemek zorunda kalacağız."

Lavrov ile gerilim yükseldi

Borrell, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinin merkezinde Navalnıy özelinde insan hakları ve temel özgürlükler konuları bulunduğunu belirterek, "Rus mevkidaşımla görüşmemde Navalnıy'ın acilen ve koşulsuz salıverilmesini ve kendisine yönelik suikast girişimi hakkında tam ve tarafsız soruşturma istediğimde zaman zaman gerilim yüksek seviyelere ulaştı." ifadesini kullandı.

Avrupalı diplomatların sınır dışı edilme kararını Lavrov ile toplantısının sonunda sosyal medyadan öğrendiğini aktaran Borrell, Rusya'nın uluslararası taahhütlerinden kaynaklanan insan hakları yükümlülüklerine uymasını istediğini vurguladı.

"Yol ayrımındayız"

Borrell, AB ile Rusya'nın Belarus, Ukrayna, Gürcistan, Suriye, Libya gibi birçok konuda da anlaşamadığını hatırlatarak, şunları ifade etti:

" Brüksel'e Rus toplumunun gelişim perspektifi ve Rusya'nın jeostratejik seçimleri hakkındaki derin endişelerle döndüm. Bakan Lavrov ile görüşmem ve ziyaret sırasında Rus makamlarının verdiği mesajlar Avrupa ve Rusya'nın birbirinden uzaklaştığını teyit etti. Görünüşe göre Rusya giderek Avrupa'dan bağını koparıyor ve demokratik değerlere varoluşsal tehdit olarak bakıyor. Şimdi bir yol ayrımındayız. Yaptığımız stratejik seçimler 21. yüzyıldaki uluslararası güç dinamiklerini belirleyecek. Kapalı veya daha özgür toplumlar temelinde ya daha iş birliği içeren ya da daha kutuplaşan modellere doğru ilerleyeceğiz."

AB Dışişleri Bakanlarının 22 Şubat'taki toplantısında Rusya ile ilişkileri görüşeceklerini belirten Borrell, "Her zaman olduğu gibi atılacak adımlara üye ülkeler karar verecek ve bunlar yaptırımları da içerebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, "Yarın için daha güvenli bir dünya istiyorsak bugün kararlı şekilde hareket etmeli ve bazı riskleri almaya hazır olmalıyız." ifadesini kullandı.

AB, ekim ayında, Navalnıy'ın zehirlenmesiyle ilgili olarak Rus istihbarat kurumlarının yetkililerinden 6 kişi ile Rusya Devlet Organik Kimya ve Teknoloji Araştırmaları Enstitüsüne seyahat yasağı ve varlıkların dondurulmasını içeren yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

AB'nin ayrıca Rusya'nın Ukrayna'daki faaliyetleri ve Kırım'ın yasa dışı ilhakı sonrasında 2014'te başlattığı ekonomik yaptırımlar bulunuyor.

Avrupa Birliği, Moskova, Rusya, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB, Rusya'ya yaptırım sinyali verdi - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İran lideri Hamaney'den yaptırımlar için şart koşan Biden'a yanıt: Uranyum zenginleştirme durdurulmayacak Nihat Özdemir, derbideki 'küfür' skandalıyla ilgili konuştu: Sorumluları PFDK'ya sevk edeceğiz Bülent Arınç'tan yeni eleştiriler: Dünün mücahitleri bugünün müteahhitleri oldu Ümitcan Uygun ve ailesi tarafından tehdit edilen Müge Anlı: Ben koruma ile gezmem Yoksul ülkeler için kurulan COVAX'tan aşı tedarik eden Kanada, tepki topladı Şarkıcı Aynur Aydın, 14 Şubat için kiralık sevgili arıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterini yakan kişi gözaltına alındı Trabzon'da yaralama ihbarına giden jandarma, temizlikçiye zorla fuhuş yaptırıldığını belirledi
Akşener'in Aytun Çıray'ı başdanışmanı olarak atamasına Müsavat Dervişoğlu'ndan tepki: O makam, o kişiye az gelir Akşener'in Aytun Çıray'ı başdanışmanı olarak atamasına Müsavat Dervişoğlu'ndan tepki: O makam, o kişiye az gelir         
00:01
Kaan Demirdağ ile evlenen Aslışah Alkoçlar, Instagram'daki adını değiştirdi Kaan Demirdağ ile evlenen Aslışah Alkoçlar, Instagram'daki adını değiştirdi         
23:04
TRT'den 'Sıfır Atık' belgeseli açıklaması: Masum bir program bile çarpıtıldı TRT'den 'Sıfır Atık' belgeseli açıklaması: Masum bir program bile çarpıtıldı         
22:41
Sergen Yalçın, Konyaspor galibiyeti sonrası oyuncularını tek tek tebrik etti Sergen Yalçın, Konyaspor galibiyeti sonrası oyuncularını tek tek tebrik etti         
21:16
Erzurumspor, kırmızı kart gören Ackah'ı kadro dışı bıraktı! Hakkında suç duyurusunda bulunacak Erzurumspor, kırmızı kart gören Ackah'ı kadro dışı bıraktı! Hakkında suç duyurusunda bulunacak         
20:58
Mahir Ünal: 'Bizi mahvettiniz' diyen çiftçinin cebinde iPhone 6 var, internet paketi de var Mahir Ünal: 'Bizi mahvettiniz' diyen çiftçinin cebinde iPhone 6 var, internet paketi de var         
20:45
Milyoner'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı ile alay konusu olan doktor kendisini savundu Milyoner'de 'omurilik sarımsağı' yanıtı ile alay konusu olan doktor kendisini savundu         
20:06
Google, kullanıcıları takip ettiği çerez politikasını artık kullanmayacak Google, kullanıcıları takip ettiği çerez politikasını artık kullanmayacak         
19:01
İrem Derici'den ilan-ı aşk ettiği Ryan Donk'a derbi akşamı yakın markaj İrem Derici'den ilan-ı aşk ettiği Ryan Donk'a derbi akşamı yakın markaj         
17:24
Yılın sansasyonel ikilisi Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan romantik poz Yılın sansasyonel ikilisi Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan romantik poz         
17:18
Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu Timsahın köpek balığını yediği anlar sosyal medyada viral oldu         
17:13
YouTuber şaka amaçlı soygun yaparken öldürüldü YouTuber şaka amaçlı soygun yaparken öldürüldü         
15:55
Adının, 'Fatih Sultan Mehmet Han Öksüz' olduğunu duyanlar inanmayıp kimliğine bakıyor Adının, 'Fatih Sultan Mehmet Han Öksüz' olduğunu duyanlar inanmayıp kimliğine bakıyor         
15:16
Uyuşturucu madde bağımlısı kardeşler, insanlardan para isteyip ortalığı birbirine kattı Uyuşturucu madde bağımlısı kardeşler, insanlardan para isteyip ortalığı birbirine kattı         
13:01
ABD hakimle flörtleşen soyguncuyu konuşuyor: Sen çok harikasın ABD hakimle flörtleşen soyguncuyu konuşuyor: Sen çok harikasın         
12:18
Yalancı baharın yerini kara kış alıyor! İstanbul cuma gününden itibaren 7 gün sürecek kar yağışının etkisi altına girecek Yalancı baharın yerini kara kış alıyor! İstanbul cuma gününden itibaren 7 gün sürecek kar yağışının etkisi altına girecek         
10:35
Balık uğruna 30 metrelik falezlerden ölüme olta attılar Balık uğruna 30 metrelik falezlerden ölüme olta attılar         
09:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2021 00:23:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: AB, Rusya'ya yaptırım sinyali verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei