AB, Rusya'ya yaptırımları 6 ay daha uzattı
1 saat önce
Brüksel'de toplanan 28 ülkenin Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları Ukrayna'da barış ve ateşkesi öngören "Minsk Anlaşması'nın uygulanmadığı" gerekçesiyle oybirliği ile Rusya'ya yönelik yaptırımları 6 ay daha uzatma kararı aldı.
Brüksel
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:23
'de toplanan 28 ülkenin Avrupa Birliği
devlet ve hükümet başkanları Ukrayna
'da barış ve ateşkesi öngören "Minsk Anlaşması'nın uygulanmadığı" gerekçesiyle oybirliği ile Rusya'ya uygulanan yaptırımları 6 ay daha uzatma kararı aldı.
Rusya Ukrayna'nın doğusunda yaşanan çatışmaların ardından 2014 yılında Kırım
'ı ilhak etmişti. Bu kararın ardından AB, ABD ve bir çok ülke Rusya'ya yaptırım uygulamaya başlamıştı.
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