Son Dakika Haberleri: AB, Rusya'ya yaptırımları 6 ay daha uzattı
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AB, Rusya'ya yaptırımları 6 ay daha uzattı

1 saat önce

Brüksel'de toplanan 28 ülkenin Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları Ukrayna'da barış ve ateşkesi öngören "Minsk Anlaşması'nın uygulanmadığı" gerekçesiyle oybirliği ile Rusya'ya yönelik yaptırımları 6 ay daha uzatma kararı aldı.

AB, Rusya'ya yaptırımları 6 ay daha uzattı, System.String[]
Brüksel'de toplanan 28 ülkenin Avrupa Birliği devlet ve hükümet başkanları Ukrayna'da barış ve ateşkesi öngören "Minsk Anlaşması'nın uygulanmadığı" gerekçesiyle oybirliği ile Rusya'ya uygulanan yaptırımları 6 ay daha uzatma kararı aldı.

Rusya Ukrayna'nın doğusunda yaşanan çatışmaların ardından 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmişti. Bu kararın ardından AB, ABD ve bir çok ülke Rusya'ya yaptırım uygulamaya başlamıştı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 12:23 
Brüksel, Ukrayna, Avrupa Birliği, Rusya Federasyonu, Dünya
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