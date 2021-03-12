AB, Rusya'ya yaptırımları 6 ay uzattı

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'yı istikrarsızlaştırdığı gerekçesiyle Rusya'ya uyguladığı kısıtlayıcı tedbirlerin süresini 6 ay daha uzatma kararı aldı.

AB Konseyi, Rusya'nın Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını tehdit etmesi nedeniyle birliğin uygulamakta olduğu kısıtlayıcı tedbirlerin 15 Eylül 2021'e kadar uzatılması kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, yaptırımlar uyarınca mal varlığı dondurulan ve seyahat yasağı uygulanan kişi sayısının 177, şirket sayısının ise 48 olduğu kaydedildi.

AB'nin bu yaptırımları çok sayıda Rus ve ayrılıkçı üst düzey görevliyi kapsıyor.

Rusya, 2014'te Kırım Özerk Cumhuriyeti ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın ilhakı ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler Rusya'ya yaptırımlar uygulamaya başlamıştı.