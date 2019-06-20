AB, Rusya'ya yaptırımların süresini uzattı
1 saat önce
AB, Kırım ve Sivastopol'un yasa dışı ilhakından dolayı Rusya'ya uyguladığı yaptırımların süresini bir yıl uzattı.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:08
AB, Kırım
ve Sivastopol
'un yasa dışı ilhakından dolayı Rusya'ya uyguladığı yaptırımların süresini bir yıl uzattı.
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