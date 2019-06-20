Son Dakika Haberleri: AB, Rusya'ya yaptırımların süresini uzattı
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AB, Rusya'ya yaptırımların süresini uzattı

1 saat önce

AB, Kırım ve Sivastopol'un yasa dışı ilhakından dolayı Rusya'ya uyguladığı yaptırımların süresini bir yıl uzattı.

AB, Rusya'ya yaptırımların süresini uzattı, System.String[]
AB, Kırım ve Sivastopol'un yasa dışı ilhakından dolayı Rusya'ya uyguladığı yaptırımların süresini bir yıl uzattı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 05:08 
Kırım, Sivastopol, Rusya Federasyonu, Avrupa Birliği, Ekonomi
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