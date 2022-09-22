AB Rusya'ya yeni yaptırımlara hazırlanıyor - Son Dakika
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AB Rusya'ya yeni yaptırımlara hazırlanıyor

22.09.2022 09:26
AB Rusya'ya yeni yaptırımlara hazırlanıyor

AB, Putin'in kısmi seferberlik ilanı sonrası Rusya'ya karşı yeni yaptırım kararları almaya hazırlanıyor.

AB, Putin'in kısmi seferberlik ilanı sonrası Rusya'ya karşı yeni yaptırım kararları almaya hazırlanıyor. Türkiye de Ukrayna'nın doğusunda düzenlenmesi planlanan referandumları "yasadışı" olarak niteledi.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkesinde kısmi seferberlik ilan etmesinin ardından Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları gayriresmi bir toplantıda Moskova'ya karşı alınacak yeni önlemleri görüşmek üzere bir araya geldi. Toplantıyla ilgili bilgi veren Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, planlanan yeni kısıtlayıcı önlemlerin mümkün olan en kısa sürede düzenlenecek resmi bir toplantıda karara bağlanacağını söyledi. AB üyelerinin Rusya'ya karşı koordineli bir şekilde hareket etmesini amaçladıklarını vurgulayan Borrell, yeni yaptırımların tek tek kişiler ve belirli branşlara yönelik olabileceğini ifade etti.

"Kısmi seferberlik ilan ederek, yasadışı referandum düzenleyerek ve kitle imha silahı kullanma tehdidinde bulunarak Rusya'nın karşı karşıya gelme yolunu seçtiğini" seçtiğini söyleyen Borrell, "Nükleer silahlara yapılan atıflar, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü korumasına destek olma kararlılığımızı sarsmıyor" dedi.

AB dışişleri bakanları, yeni yaptırımların görüşüleceği resmi toplantısını Ekim ortasında yapacak. Ancak ağır bir enerji krizinin yaşandığı Avrupa ülkelerinde bu konuda görüş birliği sağlanıp sağlanamayacağı belirsiz. Macaristan, Rusya'ya karşı yeni taptırım paketine sıcak bakmıyor. Türkiye: Planlanan referandumlar "gayrımeşru" Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijiya kentlerinde düzenlemek istediği referanduma Türkiye'den de tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, "Ukrayna'nın Rus kontrolü altındaki bazı bölgelerinde tek taraflı referandumlar düzenlenmesi yönündeki girişimlerden endişe duymaktayız" açıklamasını yaptı. Planlanan referandumu "gayrımeşru" olarak niteleyen Bakanlık, "Bu tür gayrı meşru oldubittiler, uluslararası toplum tarafından tanınmayacaktır" ifadelerini kullandı. Açıklamada bunun diplomatik sürecin canlandırılması çabalarını da zora sokacağı vurgulandı. Zelenskiy'den dünyaya çağrı Ukrayna Devlet Başkanı Vlodomir Zelenskiy de yıllık toplantıların devam ettiği BM Genel Kurulu'na gönderdiği video mesajında, dünyaya Moskova'yı cezalandırma çağrısı yaptı. "Rusya, cinayetler, işkence, aşağılama ve Ukrayna'yı sürüklediği korkunç türbülanstan ötürü cezalandırılmalı" diyen Zelenskiy, Rusya'nın yargılanması için özel bir mahkeme kurulmasını istedi. Zelenskiy, "Ukrayna, topraklarımızı çalmaya çalışılmasının cezalandırılmasını talep ediyor. Binlerce insanı öldürmenin de cezalandırılmasını. Kadın ve erkeklere yönelik işkence ve aşağılamaların cezalandırılmasını" dedi. Rusya'nın bu savaşın mali bedelini de ödemesi gerektiğini söyleyen Zelenskiy, bir tazminat fonu da talep etti. Putin, dün Rusya'da kısmi seferberlik ilan edildiğini duyurmuş, ardından Savunma Bakanı Sergey Şoygu da 300 bin yedek askeri göreve çağırmıştı. AFP,dpa,Reuters/HS,EC

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Kaynak: Deutsche Welle

Vladimir Putin, Avrupa Birliği, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AB Rusya'ya yeni yaptırımlara hazırlanıyor - Son Dakika

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