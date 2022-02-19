Üye Girişi
AB: Rusya'ya yönelik yaptırımlar enerjiyi de içerecek - Son Dakika

AB: Rusya'ya yönelik yaptırımlar enerjiyi de içerecek

19.02.2022 13:41
AB: Rusya'ya yönelik yaptırımlar enerjiyi de içerecek

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde uygulayacakları yaptırımların, enerji alanını da kapsadığını söyledi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması halinde uygulayacakları yaptırımların, enerji alanını da kapsadığını söyledi.

Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşma yapan von der Leyen, AB'nin Rusya'nın eylemlerine karşı hazırlıklı olması gerektiğini belirtti.

Von der Leyen, "AB ve transatlantik ortakları olarak enerji ve ileri teknoloji alanlarını da içeren sağlam bir mali ve ekonomik yaptırımlar paketi hazırlıyoruz. Kremlin saldırırsa Moskova'nın ekonomik çıkarlarına yüksek bedel ve ağır sonuçlar ödetebiliriz. Kremlin'in karanlık bir geçmişten çıkan tehlikeli düşüncesi Rusya'nın müreffeh geleceğine mal olabilir." dedi.

Rusya'dan AB'ye gelen doğal gaza bağımlılığı azaltmak için çalışmalar yürüttüklerini dile getiren von der Leyen, Rus enerji şirketi Gazprom'un yüksek enerji fiyatlarına rağmen özellikle sözleşmelerdeki en alt seviyede gaz tedariki yaptığını aktardı.

Von der Leyen, Rusya'nın son 6 aydır en alt seviyeden gaz arzı yaptığını, Avrupa'nın depolarındaki Gazprom gazının son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğunu ifade etti.

"Bu, bir şirket için garip bir davranış yöntemi." diyen von der Leyen, enerji çeşitliliğini artırmak için başta ABD olmak üzere birçok ülkeyle çalıştıklarını, sıvılaştırılmış doğal gaz tedarikini artırmak için uğraştıklarını söyledi.

Von der Leyen, "Bugün itibarıyla Rusya'nın gaz arzını tamamen kesmesi halinde bile kışı rahat geçirebiliriz. Orta ve uzun vadede yenilenebilir enerji kaynaklarını artırmada kararlıyız. Bu, Avrupa'nın stratejik enerji bağımsızlığını artıracaktır." diye konuştu.

YORUMLAR
500
Putin önlemini aldı! Batının hamlelerine karşı 50 ton ağırlığında nakit doları ülkeye soktu Putin önlemini aldı! Batının hamlelerine karşı 50 ton ağırlığında nakit doları ülkeye soktu AB: Rusya'ya yönelik yaptırımlar enerjiyi de içerecek AB: Rusya'ya yönelik yaptırımlar enerjiyi de içerecek Biden NATO ve AB liderleriyle Ukrayna krizini görüştü Biden NATO ve AB liderleriyle Ukrayna krizini görüştü

Avrupa Birliği, Ukrayna, Enerji, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AB: Rusya'ya yönelik yaptırımlar enerjiyi de içerecek - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
13:36 "Geççek" dünya zirvesinde! 24 saat içinde en çok beğeni alan video
13:34 Dere yatağındaki erkek cesedi vinçle çıkarıldı!
13:31 İşte Galatasaray'ın yıldız adayları! Sarı kırmızılılarda Ali Akman ve Doğan Alemdar sürprizi!
13:19 5 litrelik yağ 92,5 TL olunca, vatandaşlar TMO mağazalarını doldurdu
13:14 "Zeynep Kasırgası" Avrupa'yı vurdu! Ağaçlar devrildi, çatılar parçalandı, fırtınanın hızı 196 km'ye çıktı: En az 10 ölü var!
13:09 Üzerine güdümlü füze atılan Mehmetçik'in soğukkanlılığı: Kaçmayın sakin olun!
13:06 Süper Lig'de bir veda daha! Hamza Hamzaoğlu istifa etti
12:46 Yazın habercisi! Karpuz tezgahlarda ama kilosu el yakıyor: 15 Lira
12:32 Amasya'da otomobil tünel girişine çarptı: Anne ve oğlu can verdi
12:31 Nişanlısı ile tartışan 19 yaşındaki genç kız, babasının tabancasıyla kafasına sıktı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2022 13:49:52. #1.11#
SON DAKİKA: AB: Rusya'ya yönelik yaptırımlar enerjiyi de içerecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement