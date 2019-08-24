AB, Rüzgar Enerjisi Sayesinde 819 Milyon Ton CO²'den Kurtuldu

Ekonomik Kalkınma Rüzgar Enerjisinden Geçiyor

Avrupa 819 Milyon ton Karbondioksitten Rüzgar Enerjisi Sayesinde Kurtuldu.



Dünya, yaşanan iklim değişiklikleri nedeni ile ekonomiyi ve doğayı kurtaracak çözüm yolları arıyor. Wind Europe araştırmasına göre, rüzgar enerjisi sayesinde 819 milyon ton karbondioksitten kurtulan ve 300 bin kişiye istihdam sağlayan Avrupa Birliği, bu konuda önemli atılımlar gerçekleştiriyor. Ülke Enerji Genel Müdürü Ali Aydın'a göre, ekonomik kalkınmayı güçlendirmek ve iklimsel eylem hedeflerine ulaşmak için en değerli çözüm yollarını rüzgar enerjisi sunuyor.



Küresel çapta gerçekleşen iklim değişiklikleri ile birlikte hem dünyanın çehresi hem de ekonomik düzeyi hızla değişiyor. Başta Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm dünya, yaşanan iklim değişikliğine ve dengesizleşen ekonomik ortama çare arıyor. Wind Europe araştırmasına göre, AB'nin 819 milyon ton karbondioksitten kurtulmasını sağlayan rüzgar enerjisi, bölgede 300 bin kişiye de istihdam sağlıyor.



Yurtiçi ve yurtdışındaki rüzgar enerjisi santrallerine servis hizmetleri sunan Ülke Enerji'nin Genel Müdürü Ali Aydın'a göre; iklim değişikliklerine ve ekonomik kalkınmaya yönelik çözüm arayan ülkelerin temiz ve çevreci enerji olan rüzgar enerjisine ve yarattığı ekonomiye odaklanması gerekiyor.



Dünya, Ekonomi ve İklim Konusunda Dar Boğaz İçerisinde

Tüm dünyanın ekonomi alanında ve yaşanan iklim değişikliği sürecinde bir dar boğaz içerisinde kaldığı bilinen bir gerçek. İçerisinde bulunulan dar boğazdan çıkış yolu olarak da rüzgar enerjisi görülüyor. 91 ülkede 591GW'dan fazla kurulu rüzgar enerjisi kapasitesi bulunduğuna ve büyümenin hızla devam ettiği için mevcut olan en ucuz enerji kaynaklarından birinin rüzgar enerjisi olduğuna dikkat çeken Ali Aydın;



"Rüzgar enerjisi ile istihdam yaratarak, karbon emisyonlarını azaltarak, yerel yatırımları teşvik ederek ve enerji yoksulluğunu azaltarak küresel kalkınma ve iklim hedeflerine katkıda bulunabilinir." ifadelerinde bulundu.



Ekonomik Kalkınma ve İklimsel Eylem Planlarının Kilit Noktası

İklim değişikliği, daha önce olmadığı kadar politika ve kamuoyu gündeminin zirvesinde. Vatandaşlar, hükümetleri bu sorunu acil şekilde ele almaya çağırıyor. Bu durumun yanı sıra ülkelerin içerisinde bulunduğu enerji sıkıntıları ve ekonomik bunalımlar ise birçok kalkınma başlığını geri plana atıyor. Rüzgar enerjisinin gücünü, enerji sistemlerini yeniden şekillendirmek için sahip olduğu olanaklarla keşfetmek gerektiğini belirten Ali Aydın;



"Rüzgar enerjisinin, ekonomik büyümeyi artırmak ve geleceğe temiz bir çevre bırakmak için kullanılması gerekiyor. Özellikle dünyada artan küresel enerji talebine karşı olgun ve gelişmekte olan pazarlarda rüzgar enerjisinin tercih edilmeye başladığını görüyoruz. Geçen yıl enerji sektöründeki fosil yakıtlara yapılan yatırımlardan çok daha fazlasının yenilenebilir enerjiye yönelik gerçekleşmesi, şirketlerin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için rüzgar santrallerinden enerji satın almaya başlaması, farklı ekonomik kalkınmaların ve iklim eylem planlarının hayata geçirilmesine olanak tanıyor." ifadelerinde bulundu.



Avrupa'da 300 Bin Kişiye İstihdam Sağlıyor

AB ülkelerinde, rüzgar enerjisinin ekonomik katkıları gözden kaçmıyor. Wind Europe'den edinilen bilgilere göre; Avrupa'da 300 bin kişi rüzgar enerjisi ile ilgili sektörlerde çalışırken yerel topluluklar da yatırımlardan ve yerel vergi gelirlerinden yararlanıyor. Şu anda Avrupa elektrik ihtiyacının %14'ünü karşılayan yenilenebilir enerji kaynağı rüzgar, 2050'de Avrupa'nın elektrik ihtiyacının yarısını sağlayan enerji sistemlerinin temel taşı olabilir. Ali Aydın, böyle bir sonuç karşısında elde edilecek yeni ekonomik kalkınmanın düzeyinin de çok daha büyük olabileceğine dikkat çekiyor.



AB, Rüzgar Enerjisi Sayesinde 819 Milyon Ton CO²'den Kurtuldu

Hükümetler, en uygun maliyetli iklim azaltma teknolojisi olan rüzgara yapılacak yatırımların kilidini açarak hem ekonomiyi hem de doğayı koruyabilir. Rüzgar enerjisi sayesinde 2011-2016 yılları arasında AB'nin 819 milyon ton CO²'den kurtulduğuna değinen Ali Aydın,



"Avrupa'nın fosil yakıta olan ithalat bağımlılığını azaltan ve hava kalitesini iyileştiren rüzgar enerjisi, ilerleyen yıllarda alacağı yatırımlarla iklimsel eylem planlarının daha kolay yürütülmesine olanak sağlayacaktır." ifadelerinde bulunuyor.