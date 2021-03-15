AB, sağlık pasaportunu Haziran ayında kullanabilecek - Son Dakika

Avrupa İç Pazar Sorumlusu Thierry Breton, AB'nin tartıştığı sağlık pasaportunun Haziran ayında kullanılabileceğini açıkladı.

Korona virüs salgınında aşılama programlarının başlamasıyla dünya genelinde sağlık pasaportu konusu tartışılmaya başlandı. Avrupa Birliği'nin de gündem maddelerinden olan sağlık pasaportu hakkında katıldığı programda detaylı bilgi veren Avrupa İç Pazar Sorumlusu Thierry Breton, pasaportun yaz tatili öncesine hazır olmasını hedeflendiğini söyledi. Breton, "Bunu Haziran ayından önce yaptırmak için çalışıyoruz. Turizm sezonunu korumak için her şeyi yapmamızın şart olduğunu düşünüyorum" açıklamasında bulundu. Breton, pasaportun bir kişinin Avrupa İlaç Ajansı tarafından onaylanmış bir aşı ile Covid-19'a karşı aşılanıp aşılanmadığını, yakın zamanda tedavi olup olmadığı ve dolayısıyla bağışıklık kazanıp kazanmadığını göstereceğini söyledi. Sağlık pasaportunun elektronik veya kağıt formda mevcut olacağını sözlerine ekleyen Breton, pasaportun ücretsiz bir QR kodu ile donatılmış olacağını ve her dilde tercüme edileceğini belirterek, "Avrupa Birliği'nin tüm ülkelerinde geçerli olacak" ifadelerini kullandı.

AB içinde seyahatleri kolaylaştırması hedeflenen sağlık pasaportu, 17 Mart'ta Avrupa Parlementosu'nde görüşülmesinin ardından 25 Mart tarihinde 27 Avrupa ülkesi liderinin görüşüne sunulacak. - PARİS