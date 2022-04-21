AB, Sana Havalimanı'ndan 6 yıl sonra ilk ticari uçuşun gerçekleşecek olmasından memnun - Son Dakika

Avrupa Birliği (AB) Yemen'deki Uluslararası Sana Havalimanı'ndan 24 Nisan'da ilk ticari uçuşun gerçekleşecek olmasından memnuniyet duyduğunu açıkladı.

AB Yemen Temsilciliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Uluslararası Sana Havalimanı'ndan 6 yıl sonra yapılacak ilk ticari uçuşun duyurulmasından memnuniyet duyduk. Bu, ülkede barış yolunda atılacak önemli bir adımdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Ürdün Krallığı'na "değerli desteği", Yemen hükümetine de "yapıcı iş birliği için" teşekkür edildi.

Yemen'de İran destekli Husilerin kontrolündeki Sivil Havacılık ve Meteoroloji Kurumundan 20 Nisan'da yapılan açıklamada, Uluslararası Sana Havalimanı'ndan ilk ticari uçuşun 24 Nisan'da gerçekleşeceği duyurulmuştu.

Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek de aynı gün Twitter hesabından yaptığı açıklamada, iki aylık ateşkes süresince Sana- Amman arasında uçuş izni verilmesini kolaylaştırdığı için Ürdün hükümetine teşekkür etmişti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri, Husileri askeri amaçlarla kullanmakla suçlayarak başkent Sana'daki Uluslararası Havalimanı'na 6 yıldır uçuş yasağı uyguluyordu.

Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM Yemen Özel Temsilcisi Grundberg, Yemen hükümeti ve Husilerin 2 Nisan'da yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.