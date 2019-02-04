AB Sanayi Üretici Fiyatları Aralık'ta Yüzde 0.8 Düştü
1 saat önce
– Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği sanayi sektörü üretici fiyat endeksi (ÜFE) Aralık'ta yüzde 0.8 düştü.
– Euro Bölgesi ve Avrupa Birliği
sanayi sektörü üretici fiyat endeksi (ÜFE) Aralık
'ta yüzde 0.8 düştü.
Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, ÜFE aylık bazda gerilerken, geçen yılın aynı ayına göre Euro Bölgesi'nde yüzde 3.0, AB
'de de yüzde 3.1 yükseldi. Ortalama sanayi fiyatları da 2018'de, bir önceki yıla göre Euro Bölgesi'nde yüzde 3.2, AB'de de yüzde 3.6 daha yüksek oldu.
Sanayi ÜFE fiyatlarında en düşük rakamlar Danimarka
ve Yunanistan
'da görülürken, Letonya
ve İrlanda bölgedeki en yüksek artışlara tanık oldu. Yıllık bazda ise en yüksek artışlar Estonya
ve Letonya'da görüldü, yalnızca İrlanda ve Yunanistan'da düşüş olduğu belirtildi. - İstanbul
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 03:25 Kaynak: DHA
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