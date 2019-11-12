Son Dakika Haberleri: AB Savunma Bakanları Brüksel'de bir araya geldi
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AB Savunma Bakanları Brüksel'de bir araya geldi

6 saat önce

Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları, Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı kapsamında Brüksel'de bir araya geldi.

Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları, Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı kapsamında Brüksel'de bir araya geldi.

AB Savunma Bakanları Brüksel'de bir araya geldi

Avrupa Birliği, Brüksel, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:28 Kaynak: AA
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