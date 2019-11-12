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AB Savunma Bakanları Brüksel'de bir araya geldi
6 saat önce
Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları, Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı kapsamında Brüksel'de bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 01:28 Kaynak: AA
Avrupa Birliği (AB) Savunma Bakanları, Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı kapsamında Brüksel'de bir araya geldi.
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