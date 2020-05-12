- AB Savunma Bakanları Covid-19'u görüştü- "Korona krizinin uzun vadeli etkileri olacak" uyarısı - Son Dakika
Son Dakika Güncel - AB Savunma Bakanları Covid-19'u görüştü- 'Korona krizinin uzun vadeli etkileri olacak' uyarısı - Son Dakika

- AB Savunma Bakanları Covid-19'u görüştü- "Korona krizinin uzun vadeli etkileri olacak" uyarısı

6 saat önce

- AB Savunma Bakanları Covid-19'u görüştü "Korona krizinin uzun vadeli etkileri olacak" uyarısı Avrupa Birliği Savunma Bakanları toplantısının ardından açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, "Korona...

- AB Savunma Bakanları Covid-19'u görüştü

"Korona krizinin uzun vadeli etkileri olacak" uyarısı

BRÜKSEL - Avrupa Birliği Savunma Bakanları toplantısının ardından açıklama yapan AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, "Korona krizinin uzun vadeli etkileri olacak" dedi.

AB Savunma Bakanları, video konferans yöntemiyle bir araya gelerek toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda, yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınının savunma ve güvenlik politikaları üzerine etkilerini görüştü. Toplantıya NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in de katıldığı bildirildi. Toplantı sonrasında basın toplantısı düzenleyen AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, toplantıda ele alınan konulara dair açıklamalarda bulundu. Borrell, "Bugünkü toplantımızda korona virüs salgınının savunma ve güvenlik politikaları üzerindeki etkileri üzerine yoğunlaştık. Biliyoruz ki ordularımız çok önemli bir görev üstlendiler ve sivillerin korunması ve ihtiyaçlarının karşılanması yanında sınır ötesi faaliyetlerle üye ülkelerimizin yardımlaşmasında görevler aldılar. Bunlara çok sayıda örneğimiz var. 6 Nisan'da alınan kararla askeri düzeyde hayata geçirdiğimiz görev gücümüz, üye ülkelerimizle yakın iş birliği yapıyor. İyi örnekleri ve iyi uygulamaları tespit edip topluyorlar" dedi.

"Ortaklarımızla işbirliklerimiz de son derece önem arz ediyor"

Borrell, "Bu ortamda ortaklarımızla işbirliklerimiz de son derece önem arz ediyor. Bu nedenle savunma ve güvenlik bakımından en yakın iki ortağımızın temsilcilerini bugünkü toplantımıza davet ettim. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Birleşmiş Milletler Barış Gücü operasyonları Alt Genel Sekreteri Jean Pierre Lacroix toplantımıza katılarak kurumlarının korona virüsle mücadelede nasıl çalışmalar yaptıklarını ve birlikte neler yapabileceğimizi anlattılar" ifadelerini kullandı.

"Korona krizinin uzun vadeli etkileri olacak"

Basın toplantısında korona virüs krizinin uzun vadeli etkileri olacağını bildiren Borrell, "Bu krizin net bir şekilde uzun vadeli etkileri olacak. Toplumlarımız, ekonomilerimiz ve aynı şekilde savunma ve güvenlik politikamız üzerinde de. Üye ülkelerimizle birlikte bu konularda uygulayabileceğimiz stratejilerimizi belirlemeye çalıştık. Bu kapsamda bir kaç boyutta birlikte çalışacağız" diye konuştu.

AB üye ülkelerinin birlikte çalışacağı başlıca konuları sıralayan Josep Borrell, "AB Savunma Bakanları toplantısında ilk olarak askeri kapasitelerimizin Covid-19'la mücadele kapsamında sivil ihtiyaçlar için kullanımının güçlendirilmesi, AB dışında bulunan misyonların görevlerini en iyi şekilde yerine getirmeleri için gereken koşulların devam ettirilmesi, siber güvenlik ve karşı haberlerle mücadele kapsamında geleceğe yönelik alınacak önlemler, özellikle hibrit tehditlere karşı savunma iş birliğinin arttırılması ile savunma ve güvenlik alanında gereken bütçelerin oluşturulması konularını ele aldık" şeklinde konuştu.

- AB Savunma Bakanları Covid-19'u görüştü- Korona krizinin uzun vadeli etkileri olacak uyarısı

Avrupa Birliği, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.05.2020 11:17 Kaynak: İHA


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